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Банк Січ

Банк Січ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 26272829

ОБСЛУГОВУВАННЯ В УКРАЇНСЬКИХ БАНКАХ (ГАРНЕ І ПОГАНЕ)

Банк Січ 3.5 5 13
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
31%
4
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
4
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 20:54

  clientage написав:Зображення

Чистыми 19071,07 и 2 062,84. Йо?
Или депка без кролячего прикуса?
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 22:07

Re: Банк Січ

  ruvex написав:Чистыми 19071,07 и 2 062,84. Йо?
Или депка без кролячего прикуса?

Ну 13.5% это ж БЕЗ кролячего прикуса, вот и все остальное пощытано БЕЗ, т.с. в том же масштабе... изворотливости :P :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 00:45

  clientage написав:
  ruvex написав:Чистыми 19071,07 и 2 062,84. Йо?
Или депка без кролячего прикуса?

Ну 13.5% это ж БЕЗ кролячего прикуса, вот и все остальное пощытано БЕЗ, т.с. в том же масштабе... изворотливости :P :P

Довольно щедро...
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 12:20

  ruvex написав:
  clientage написав:
  ruvex написав:Чистыми 19071,07 и 2 062,84. Йо?
Или депка без кролячего прикуса?

Ну 13.5% это ж БЕЗ кролячего прикуса, вот и все остальное пощытано БЕЗ, т.с. в том же масштабе... изворотливости :P :P

Довольно щедро...

ИМХО, это не надолго. Привлекут сколько нужно и прикрутят.
darmet
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 12:52

  deneg net написав:
  Adast написав:
  wolt450 написав:з 13.07 новий тип вкладу з авансовою виплатою відсотків 13.5%гр і 3% $ На рік
Мабуть, грошики дуже потрібні

А что, так можно?? :shock:

Нужно!!!
Забираем %% и тут же открываем на них депо
В итоге будет 15% :wink:

Так минимальная сумма вклада 20К
Какую сумму нужно положить на депозит, чтобы проценты составляли 20000 грн?
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 13:05

lubopytnaya, ну у меня ж адаптивный авансовый калякулятор :)

Зображення

ПС. Таки задумался и перенастроил калякулятор на размещение чистоганом, бо оте 20К д.б. читыми ж :idea: :wink:
Т.е. прийдется чуток своих еще то и доложить!

ППС. Тут сами суммы светятся чистыми, ну а %% отображаются грязными, ну как банки светят у себя в заманухах
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 19:52

  ruvex написав:
  clientage написав:
  ruvex написав:Чистыми 19071,07 и 2 062,84. Йо?
Или депка без кролячего прикуса?

Ну 13.5% это ж БЕЗ кролячего прикуса, вот и все остальное пощытано БЕЗ, т.с. в том же масштабе... изворотливости :P :P

Довольно щедро...

Как ни странно, но вкладчику пойдет на пользу ВА в банке. :wink: Проценты получены авансом. Через месяц фонд возвращает вклад. Размещаете его снова, желательно с авансовой выплатой. И так до бесконечности... :wink: Это теория. Банку, безусловно, желаю процветания.
darmet
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 20:12

  clientage написав:lubopytnaya, ну у меня ж адаптивный авансовый калякулятор :)

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ПС. Таки задумался и перенастроил калякулятор на размещение чистоганом, бо оте 20К д.б. читыми ж :idea: :wink:
Т.е. прийдется чуток своих еще то и доложить!

ППС. Тут сами суммы светятся чистыми, ну а %% отображаются грязными, ну как банки светят у себя в заманухах

Так об чем это я писал viewtopic.php?p=5011204#p5011204? :mrgreen:
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ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 20:24

Re: Банк Січ

  ruvex написав:Так об чем это я писал viewtopic.php?p=5011204#p5011204?

Угу, согласен, мир не такой розовый, адназначна :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 20:30

Re: Банк Січ

  wolt450 написав:Мабуть, грошики дуже потрібні


чё то там они стремаются, так как много они депо "под карантин" пролонгировали.
порой нагло и автоматом. Народ осерчал и может кинутся ВЫНОСИТЬ -- вот и бросили кость. Как я писал ранее СИЧ не нуждается в депо - так мне было сказано , конечно со слов опера - ВОЗМОЖНО позиция опера и банка разнятся.
Я этой кости не рад, т к там депочки пролонгировались под 14,5
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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