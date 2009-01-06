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Банк Січ

Банк Січ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 27282930

ОБСЛУГОВУВАННЯ В УКРАЇНСЬКИХ БАНКАХ (ГАРНЕ І ПОГАНЕ)

Банк Січ 3.5 5 13
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
31%
4
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
4
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 17:26

  Goodman написав:СИЧ не нуждается в депо - так мне было сказано

Ну, не знаю... Меня сегодня приняли вполне гостеприимно :wink:

Кстати, если при открытии депозита «Відпочинок» не хватает суммы для процентов в размере 20К, то на эти проценты можно на любую меньшую сумму открыть депозит «Скарбниця» под 13% годовых - какая-никая, но тоже надбавка, да еще и ежемесячная выплата процентов.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 09:42

  lubopytnaya написав:
  Goodman написав:СИЧ не нуждается в депо - так мне было сказано

Ну, не знаю... Меня сегодня приняли вполне гостеприимно :wink:

Кстати, если при открытии депозита «Відпочинок» не хватает суммы для процентов в размере 20К, то на эти проценты можно на любую меньшую сумму открыть депозит «Скарбниця» под 13% годовых - какая-никая, но тоже надбавка, да еще и ежемесячная выплата процентов.


На сегодня, это лучшие условия. Если есть еще лучше, по подскажите,пожалуйста.
darmet
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 10:23

Re: Банк Січ

  darmet написав:На сегодня, это лучшие условия. Если есть еще лучше, по подскажите,пожалуйста.

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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 19:45

  TDK написав:Упали ставки с 05.08.20...
Максимум по гривне 10,75%

Ні гривні січовикам. :mrgreen:
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Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34291
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1716 раз.
 
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