Goodman написав:СИЧ не нуждается в депо - так мне было сказано
Ну, не знаю... Меня сегодня приняли вполне гостеприимно
Кстати, если при открытии депозита «Відпочинок» не хватает суммы для процентов в размере 20К, то на эти проценты можно на любую меньшую сумму открыть депозит «Скарбниця» под 13% годовых - какая-никая, но тоже надбавка, да еще и ежемесячная выплата процентов.
Goodman написав:СИЧ не нуждается в депо - так мне было сказано
Ну, не знаю... Меня сегодня приняли вполне гостеприимно
Кстати, если при открытии депозита «Відпочинок» не хватает суммы для процентов в размере 20К, то на эти проценты можно на любую меньшую сумму открыть депозит «Скарбниця» под 13% годовых - какая-никая, но тоже надбавка, да еще и ежемесячная выплата процентов.
На сегодня, это лучшие условия. Если есть еще лучше, по подскажите,пожалуйста.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
TDK написав:Упали ставки с 05.08.20... Максимум по гривне 10,75%
Ні гривні січовикам.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.