якщо добре памятаю, то це банк, що бере (досить велику) платню за ІБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 жов, 2020 16:10
якщо добре памятаю, то це банк, що бере (досить велику) платню за ІБ
+50грн !
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