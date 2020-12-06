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Банк Січ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 28293031

ОБСЛУГОВУВАННЯ В УКРАЇНСЬКИХ БАНКАХ (ГАРНЕ І ПОГАНЕ)

Банк Січ 3.5 5 13
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
31%
4
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
4
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 16:10

  lubarec написав:Приложение интернет-банка есть в этом банке?


якщо добре памятаю, то це банк, що бере (досить велику) платню за ІБ
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 13:17

Обслуживание

Итак, год назад откупился в банке по 23.97 и оформил депозит на 2000 под 5%, сегодня пришел и забрал, заранее предупредил, но мне и звонили за неделю.
Купюры были из новой пачки, при мне ее кассир разорвал,проверили на машинке, получил все новые, хорошии...но в др банке забраковали, пару, вернулся, поменяли без проблем. На одной был маленький красивый еле заметный штампик, округленный как звёздочка
В целом доволен обслуживанием, спасибо банку.
Удалось не только сохранить, но и увеличить доход....если считать в гривнах
Жаль, что нет хороших процентов по вкладам, да и налоги....(
правильной дорогой идете...
OGO
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