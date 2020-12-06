якщо добре памятаю, то це банк, що бере (досить велику) платню за ІБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 жов, 2020 16:10
якщо добре памятаю, то це банк, що бере (досить велику) платню за ІБ
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 07 гру, 2020 13:17
Обслуживание
Итак, год назад откупился в банке по 23.97 и оформил депозит на 2000 под 5%, сегодня пришел и забрал, заранее предупредил, но мне и звонили за неделю.
Купюры были из новой пачки, при мне ее кассир разорвал,проверили на машинке, получил все новые, хорошии...но в др банке забраковали, пару, вернулся, поменяли без проблем. На одной был маленький красивый еле заметный штампик, округленный как звёздочка
В целом доволен обслуживанием, спасибо банку.
Удалось не только сохранить, но и увеличить доход....если считать в гривнах
Жаль, что нет хороших процентов по вкладам, да и налоги....(
правильной дорогой идете...
Додано: Пон 07 гру, 2020 14:34
Re: Банк Січ
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 07 гру, 2020 14:42
OGO
23% за год по валюте - отличный результат.
Можно откупаться по 28,4 в надежде что через год $ будет 34.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Пон 07 гру, 2020 15:21
Квестер, в Альфу занёс, правда там с сенсом проблемы...но работники меня знают ещё по другим банкам..помнят, помогли,там и заметили плохие купюры
правильной дорогой идете...
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