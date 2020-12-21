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Банк Січ

Банк Січ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 28293031

ОБСЛУГОВУВАННЯ В УКРАЇНСЬКИХ БАНКАХ (ГАРНЕ І ПОГАНЕ)

Банк Січ 3.5 5 13
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
31%
4
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
4
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 16:10

  lubarec написав:Приложение интернет-банка есть в этом банке?


якщо добре памятаю, то це банк, що бере (досить велику) платню за ІБ
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 13:17

Обслуживание

Итак, год назад откупился в банке по 23.97 и оформил депозит на 2000 под 5%, сегодня пришел и забрал, заранее предупредил, но мне и звонили за неделю.
Купюры были из новой пачки, при мне ее кассир разорвал,проверили на машинке, получил все новые, хорошии...но в др банке забраковали, пару, вернулся, поменяли без проблем. На одной был маленький красивый еле заметный штампик, округленный как звёздочка
В целом доволен обслуживанием, спасибо банку.
Удалось не только сохранить, но и увеличить доход....если считать в гривнах
Жаль, что нет хороших процентов по вкладам, да и налоги....(
правильной дорогой идете...
OGO
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 14:34

Re: Банк Січ

  OGO написав:но в др банке забраковали

Шо за банка якщо не секрет?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 14:42

OGO
23% за год по валюте - отличный результат.
Можно откупаться по 28,4 в надежде что через год $ будет 34.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 15:21

Квестер, в Альфу занёс, правда там с сенсом проблемы...но работники меня знают ещё по другим банкам..помнят, помогли,там и заметили плохие купюры
правильной дорогой идете...
OGO
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 22:56

А мне остатки выдали: некоторые потёртые, некоторые со штампами. Несколько совсем убитых обменял на номенал 50 $.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 18:33

Обновили карточные тарифы.
Тариф «Прибыльный»
Накопление сбережений с возможностью доступа к ним в любой момент.

Начисление годового процента за остатки средств на карточном счете.
9,5% гривна при сумме более 50 000 грн
2,5% доллар при сумме от 2000 дол
TDK
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 20:53

  TDK написав:Обновили карточные тарифы.
Тариф «Прибыльный»
Накопление сбережений с возможностью доступа к ним в любой момент.

Начисление годового процента за остатки средств на карточном счете.
9,5% гривна при сумме более 50 000 грн
2,5% доллар при сумме от 2000 дол
надолго ли?
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 22:51

Re: Банк Січ

  TDK написав:9,5% гривна при сумме более 50 000 грн

Банке нужны деньги.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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