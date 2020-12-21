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Банк Січ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 29303132

ОБСЛУГОВУВАННЯ В УКРАЇНСЬКИХ БАНКАХ (ГАРНЕ І ПОГАНЕ)

Банк Січ 3.5 5 13
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
31%
4
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
4
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 01:17

vovareuckij

платний
причому перевипуск дорожчий ніж перший випуск

https://www.sichbank.com.ua/wp-content/ ... VY-1-1.pdf
+50грн !
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 15:03

Платный ведь получается только выпуск, а обслуживание бесплатное? ПО доллару 2,8% на остаток, по евро 2,5%
vovareuckij
 
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  #<1 ... 29303132
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