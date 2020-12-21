платний
причому перевипуск дорожчий ніж перший випуск
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 гру, 2020 01:17
vovareuckij
платний
причому перевипуск дорожчий ніж перший випуск
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 22 гру, 2020 15:03
Платный ведь получается только выпуск, а обслуживание бесплатное? ПО доллару 2,8% на остаток, по евро 2,5%
Додано: Вів 22 гру, 2020 16:27
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