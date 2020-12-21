платний
причому перевипуск дорожчий ніж перший випуск
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 гру, 2020 01:17
vovareuckij
платний
причому перевипуск дорожчий ніж перший випуск
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 22 гру, 2020 15:03
Платный ведь получается только выпуск, а обслуживание бесплатное? ПО доллару 2,8% на остаток, по евро 2,5%
Додано: Вів 22 гру, 2020 16:27
Через полгода неактивность штрафуется
Додано: Вів 22 гру, 2020 17:03
дада, як цю валютну карту то дьоргати.. не дуже ясно
мабуть два депозити, один короткий, інший довгий
+ на карті кошти
але всі ці комісії напрягають якщо чесно
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 22 гру, 2020 18:02
Если раз в полгода снимать или ложить на карту небольшую сумму, это разве не будет активностью считаться? Или активность - это только расчеты картой?
Додано: Вів 22 гру, 2020 18:12
купити хліба доларовою картою ніхто не завадить)
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx . Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
Додано: Вів 22 гру, 2020 18:14
vovareuckij
Комісія списується Банком з поточного рахунку з використанням ЕПЗ , на якому є залишки коштів Держателя, починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому сплинуло 180 календарних днів або більше з дня здійснення останньої з наступних операцій: зарахування коштів на поточний рахунок з використанням ЕПЗ (за виключенням зарахування на рахунок нарахованих на суму залишку відсотків по поточному рахунку з використанням ЕПЗ), зняття готівки, безготівкової оплати товарів та послуг, безготівкового перерахування коштів з рахунку, перегляду балансу в банкоматі.
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