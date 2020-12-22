Банк Січ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 гру, 2020 01:17
vovareuckij
платний
причому перевипуск дорожчий ніж перший випуск
https://www.sichbank.com.ua/wp-content/ ... VY-1-1.pdf
greenozon
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Додано: Вів 22 гру, 2020 15:03
Платный ведь получается только выпуск, а обслуживание бесплатное? ПО доллару 2,8% на остаток, по евро 2,5%
vovareuckij
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Додано: Вів 22 гру, 2020 16:27
vovareuckij написав:
Платный ведь получается только выпуск, а обслуживание бесплатное? ПО доллару 2,8% на остаток, по евро 2,5%
Через полгода неактивность штрафуется
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vollena71
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Додано: Вів 22 гру, 2020 17:03
vollena71 написав: vovareuckij написав:
Платный ведь получается только выпуск, а обслуживание бесплатное? ПО доллару 2,8% на остаток, по евро 2,5%
Через полгода неактивность штрафуется
дада, як цю валютну карту то дьоргати.. не дуже ясно
мабуть два депозити, один короткий, інший довгий
+ на карті кошти
але всі ці комісії напрягають якщо чесно
greenozon
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Додано: Вів 22 гру, 2020 18:02
Если раз в полгода снимать или ложить на карту небольшую сумму, это разве не будет активностью считаться? Или активность - это только расчеты картой?
vovareuckij
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Додано: Вів 22 гру, 2020 18:12
vovareuckij написав:
Если раз в полгода снимать или ложить на карту небольшую сумму, это разве не будет активностью считаться? Или активность - это только расчеты картой?
купити хліба доларовою картою ніхто не завадить)
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx .
Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
Ромасик
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Додано: Вів 22 гру, 2020 18:14
vovareuckij Комісія списується Банком з поточного рахунку з використанням ЕПЗ , на якому є залишки коштів Держателя, починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому сплинуло 180 календарних днів або більше з дня здійснення останньої з наступних операцій: зарахування коштів на поточний рахунок з використанням ЕПЗ (за виключенням зарахування на рахунок нарахованих на суму залишку відсотків по поточному рахунку з використанням ЕПЗ), зняття готівки, безготівкової оплати товарів та послуг, безготівкового перерахування коштів з рахунку, перегляду балансу в банкоматі.
TDK
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Додано: Сер 23 гру, 2020 15:17
sens написав: TDK написав:
Обновили карточные тарифы.
Тариф «Прибыльный».
Начисление годового процента за остатки средств на карточном счете.
9,5% гривна при сумме более 50 000 грн
надолго ли?
так что, если открыть пакет сейчас, %ставка остаётся неизменой или меняется?
а % на карту ежемесячно?
Если завтра, 24го, пополнить карту налом в кассе - % начнет начисляться
с 25го или аж с понедельника 28го ?
и... шото не могу найти на их сайте "сервіс М-банкинг"- это скачать приложение? где?
flysoulfly
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Додано: Сер 23 гру, 2020 15:36
flysoulfly написав: sens написав: TDK написав:
Обновили карточные тарифы.
Тариф «Прибыльный».
Начисление годового процента за остатки средств на карточном счете.
9,5% гривна при сумме более 50 000 грн
надолго ли?
так что, если открыть пакет сейчас, %ставка остаётся неизменой или меняется?
а % на карту ежемесячно?
Если завтра, 24го, пополнить карту налом в кассе - % начнет начисляться
с 25го или аж с понедельника 28го ?
и... шото не могу найти на их сайте "сервіс М-банкинг"- это скачать приложение? где?
Это карточный счет. Ставка может измениться в любой момент. Например, в большую сторону...)
Проценты ежемесячно.
Думаю, что начисление % начнется 25-го.
TDK
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Додано: Сер 23 гру, 2020 16:41
п. 15 не распространяется на чужой п2п?
коряво как-то написано
la9
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Сер 23 гру, 2020 16:45 omb