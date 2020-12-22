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Банк Січ

Банк Січ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 30313233>

ОБСЛУГОВУВАННЯ В УКРАЇНСЬКИХ БАНКАХ (ГАРНЕ І ПОГАНЕ)

Банк Січ 3.5 5 13
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
31%
4
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
4
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 01:17

vovareuckij

платний
причому перевипуск дорожчий ніж перший випуск

https://www.sichbank.com.ua/wp-content/ ... VY-1-1.pdf
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 15:03

Платный ведь получается только выпуск, а обслуживание бесплатное? ПО доллару 2,8% на остаток, по евро 2,5%
vovareuckij
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 16:27

  vovareuckij написав:Платный ведь получается только выпуск, а обслуживание бесплатное? ПО доллару 2,8% на остаток, по евро 2,5%

Через полгода неактивность штрафуется
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 17:03

  vollena71 написав:
  vovareuckij написав:Платный ведь получается только выпуск, а обслуживание бесплатное? ПО доллару 2,8% на остаток, по евро 2,5%

Через полгода неактивность штрафуется


дада, як цю валютну карту то дьоргати.. не дуже ясно
мабуть два депозити, один короткий, інший довгий
+ на карті кошти
але всі ці комісії напрягають якщо чесно
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 18:02

Если раз в полгода снимать или ложить на карту небольшую сумму, это разве не будет активностью считаться? Или активность - это только расчеты картой?
vovareuckij
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 18:12

  vovareuckij написав:Если раз в полгода снимать или ложить на карту небольшую сумму, это разве не будет активностью считаться? Или активность - это только расчеты картой?

купити хліба доларовою картою ніхто не завадить)
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Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 18:14

vovareuckij
Комісія списується Банком з поточного рахунку з використанням ЕПЗ , на якому є залишки коштів Держателя, починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому сплинуло 180 календарних днів або більше з дня здійснення останньої з наступних операцій: зарахування коштів на поточний рахунок з використанням ЕПЗ (за виключенням зарахування на рахунок нарахованих на суму залишку відсотків по поточному рахунку з використанням ЕПЗ), зняття готівки, безготівкової оплати товарів та послуг, безготівкового перерахування коштів з рахунку, перегляду балансу в банкоматі.
TDK
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 15:17

  sens написав:
  TDK написав:Обновили карточные тарифы.
Тариф «Прибыльный».
Начисление годового процента за остатки средств на карточном счете.
9,5% гривна при сумме более 50 000 грн
надолго ли?
так что, если открыть пакет сейчас, %ставка остаётся неизменой или меняется?

а % на карту ежемесячно?

Если завтра, 24го, пополнить карту налом в кассе - % начнет начисляться
с 25го или аж с понедельника 28го ?

и... шото не могу найти на их сайте "сервіс М-банкинг"- это скачать приложение? где? :oops:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 15:36

  flysoulfly написав:
  sens написав:
  TDK написав:Обновили карточные тарифы.
Тариф «Прибыльный».
Начисление годового процента за остатки средств на карточном счете.
9,5% гривна при сумме более 50 000 грн
надолго ли?
так что, если открыть пакет сейчас, %ставка остаётся неизменой или меняется?

а % на карту ежемесячно?

Если завтра, 24го, пополнить карту налом в кассе - % начнет начисляться
с 25го или аж с понедельника 28го ?

и... шото не могу найти на их сайте "сервіс М-банкинг"- это скачать приложение? где? :oops:


Это карточный счет. Ставка может измениться в любой момент. Например, в большую сторону...)
Проценты ежемесячно.
Думаю, что начисление % начнется 25-го.
TDK
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 16:41

  greenozon написав:vovareuckij

платний
причому перевипуск дорожчий ніж перший випуск

https://www.sichbank.com.ua/wp-content/ ... VY-1-1.pdf

п. 15 не распространяется на чужой п2п?

коряво как-то написано
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