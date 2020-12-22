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Банк Січ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 гру, 2020 16:45
и ни ИБ для физиков, ни приложения в банке - нет?
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la9
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Додано: Сер 23 гру, 2020 16:53
la9 написав:
и ни ИБ для физиков
Вроді є ...але платний.
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Додано: Сер 23 гру, 2020 17:02
Квесторе_поверніться написав: la9 написав:
и ни ИБ для физиков
Вроді є ...але платний.
позвонил - нет у них ничего(
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la9
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Сер 23 гру, 2020 16:45
omb
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