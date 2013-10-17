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Банк Січ

Банк Січ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 30313233

ОБСЛУГОВУВАННЯ В УКРАЇНСЬКИХ БАНКАХ (ГАРНЕ І ПОГАНЕ)

Банк Січ 3.5 5 13
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
31%
4
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
4
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 16:45

и ни ИБ для физиков, ни приложения в банке - нет?
la9
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 16:53

Re: Банк Січ

  la9 написав:и ни ИБ для физиков

Вроді є ...але платний.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 17:02

  Квесторе_поверніться написав:
  la9 написав:и ни ИБ для физиков

Вроді є ...але платний.

позвонил - нет у них ничего(
la9
 
Повідомлень: 1847
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 17:52

  la9 написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  la9 написав:и ни ИБ для физиков

Вроді є ...але платний.

позвонил - нет у них ничего(
т.е. фраза про сервіс "М-banking" в тарифах карт (примечание 18 к п.2) подразумевает всего лишь
п.26 : смски за 0,7 грн каждая
и п.23 : получение пинкода за 10 грн

???
Востаннє редагувалось flysoulfly в Сер 23 гру, 2020 17:54, всього редагувалось 1 раз.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 17:54

  flysoulfly написав:т.е. фраза про сервіс "М-banking" в тарифах карт (примечание 18 ) подразумевает всего лишь
п.26 : смски за 0,7 грн каждая
и п.23 : получение пинкода за 10 грн

??

видимо, да. но можно отказаться от смс, сказали. Видимо, после получения пина
la9
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 17:56

  la9 написав:видимо, да. но можно отказаться от смс, сказали. Видимо, после получения пина

Мне сказали, что отключить СМС можно после активации карты, то есть получения пина.
TDK
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 17:57

  la9 написав:
  flysoulfly написав:т.е. фраза про сервіс "М-banking" в тарифах карт (примечание 18 к п.2) подразумевает всего лишь
п.26 : смски за 0,7 грн каждая
и п.23 : получение пинкода за 10 грн
??
видимо, да. но можно отказаться от смс, сказали.
Видимо, после получения пина
хм, интересно что скажут завтра в отделении...
flysoulfly
 
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