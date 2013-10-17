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Банк Січ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 гру, 2020 16:45
и ни ИБ для физиков, ни приложения в банке - нет?
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la9
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Додано: Сер 23 гру, 2020 16:53
la9 написав:
и ни ИБ для физиков
Вроді є ...але платний.
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Додано: Сер 23 гру, 2020 17:02
Квесторе_поверніться написав: la9 написав:
и ни ИБ для физиков
Вроді є ...але платний.
позвонил - нет у них ничего(
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Додано: Сер 23 гру, 2020 17:52
la9 написав: Квесторе_поверніться написав: la9 написав:
и ни ИБ для физиков
Вроді є ...але платний.
позвонил - нет у них ничего(
т.е. фраза про сервіс "М-banking" в тарифах карт (примечание 18 к п.2) подразумевает всего лишь
п.26 : смски за 0,7 грн каждая
и п.23 : получение пинкода за 10 грн???
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Сер 23 гру, 2020 17:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 23 гру, 2020 17:54
flysoulfly написав:
т.е. фраза про сервіс "М-banking" в тарифах карт (примечание 18 ) подразумевает всего лишь
п.26 : смски за 0,7 грн каждая
и п.23 : получение пинкода за 10 грн
??
видимо, да. но можно отказаться от смс, сказали. Видимо, после получения пина
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Додано: Сер 23 гру, 2020 17:56
la9 написав:
видимо, да. но можно отказаться от смс, сказали. Видимо, после получения пина
Мне сказали, что отключить СМС можно после активации карты, то есть получения пина.
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Додано: Сер 23 гру, 2020 17:57
la9 написав: flysoulfly написав:
т.е. фраза про сервіс "М-banking" в тарифах карт (примечание 18 к п.2) подразумевает всего лишь
п.26 : смски за 0,7 грн каждая
и п.23 : получение пинкода за 10 грн
??
видимо, да. но можно отказаться от смс, сказали.
Видимо, после получения пина
хм, интересно что скажут завтра в отделении...
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flysoulfly
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Adast
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Идея Банк
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