|
|
|
Банк Січ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 гру, 2020 16:45
и ни ИБ для физиков, ни приложения в банке - нет?
-
la9
-
-
- Повідомлень: 1865
- З нами з: 02.07.09
- Подякував: 352 раз.
- Подякували: 57 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 гру, 2020 16:53
la9 написав:
и ни ИБ для физиков
Вроді є ...але платний.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 35878
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1800 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 гру, 2020 17:02
Квесторе_поверніться написав: la9 написав:
и ни ИБ для физиков
Вроді є ...але платний.
позвонил - нет у них ничего(
-
la9
-
-
- Повідомлень: 1865
- З нами з: 02.07.09
- Подякував: 352 раз.
- Подякували: 57 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 гру, 2020 17:52
la9 написав: Квесторе_поверніться написав: la9 написав:
и ни ИБ для физиков
Вроді є ...але платний.
позвонил - нет у них ничего(
т.е. фраза про сервіс "М-banking" в тарифах карт (примечание 18 к п.2) подразумевает всего лишь
п.26 : смски за 0,7 грн каждая
и п.23 : получение пинкода за 10 грн???
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Сер 23 гру, 2020 17:54, всього редагувалось 1 раз.
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 216
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 111 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 гру, 2020 17:54
flysoulfly написав:
т.е. фраза про сервіс "М-banking" в тарифах карт (примечание 18 ) подразумевает всего лишь
п.26 : смски за 0,7 грн каждая
и п.23 : получение пинкода за 10 грн
??
видимо, да. но можно отказаться от смс, сказали. Видимо, после получения пина
-
la9
-
-
- Повідомлень: 1865
- З нами з: 02.07.09
- Подякував: 352 раз.
- Подякували: 57 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 гру, 2020 17:56
la9 написав:
видимо, да. но можно отказаться от смс, сказали. Видимо, после получения пина
Мне сказали, что отключить СМС можно после активации карты, то есть получения пина.
-
TDK
-
-
- Повідомлень: 997
- З нами з: 28.10.10
- Подякував: 75 раз.
- Подякували: 78 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 гру, 2020 17:57
la9 написав: flysoulfly написав:
т.е. фраза про сервіс "М-banking" в тарифах карт (примечание 18 к п.2) подразумевает всего лишь
п.26 : смски за 0,7 грн каждая
и п.23 : получение пинкода за 10 грн
??
видимо, да. но можно отказаться от смс, сказали.
Видимо, после получения пина
хм, интересно что скажут завтра в отделении...
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 216
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 111 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 26 гру, 2020 20:14
А банка берет мзду за тянущий п2п?
И кто знает - какие лимиты на выход с дебетной карты?
СЭП - платный?
-
la9
-
-
- Повідомлень: 1865
- З нами з: 02.07.09
- Подякував: 352 раз.
- Подякували: 57 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 03 січ, 2021 18:12
з 11 січня с14 змінює тарифи по тематичній карті. Але там якась опечатка 9,5,0%
В доларах залишилося 2,8%
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx .
Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 1345
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 191 раз.
- Подякували: 89 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 17 січ, 2021 02:07
крутий підйом ставок
долар 4% на 3р
промокод від Мінфіна UF9U733
-
wolt450
-
-
- Повідомлень: 3443
- З нами з: 07.12.10
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 329 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|92400
|11008927
|
|
|45482
|5592793
|
|
|251
|274813
|
|