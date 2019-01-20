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Банк Січ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 січ, 2021 03:23
По гривне 12% Могли бы и выше поднять
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vovareuckij
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Додано: Нед 17 січ, 2021 10:55
vovareuckij написав:
По гривне 12% Могли бы и выше поднять
Так це на 3 роки...ну і плюс 0,5% за лояльність.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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