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Банк Січ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 31323334

ОБСЛУГОВУВАННЯ В УКРАЇНСЬКИХ БАНКАХ (ГАРНЕ І ПОГАНЕ)

Банк Січ 3.5 5 13
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
31%
4
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
4
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 03:23

По гривне 12% Могли бы и выше поднять
vovareuckij
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 10:55

  vovareuckij написав:По гривне 12% Могли бы и выше поднять

Так це на 3 роки...ну і плюс 0,5% за лояльність.
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 00:40

Разница в ставках в три раза, не ясно что лучше в трехлетней перспективе, перекроет ли рост курс разницу в ставках.
vovareuckij
 
Повідомлень: 56
З нами з: 19.06.20
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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