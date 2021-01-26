RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Січ

Банк Січ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 31323334

ОБСЛУГОВУВАННЯ В УКРАЇНСЬКИХ БАНКАХ (ГАРНЕ І ПОГАНЕ)

Банк Січ 3.5 5 13
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
31%
4
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
4
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 03:23

По гривне 12% Могли бы и выше поднять
vovareuckij
 
Повідомлень: 57
З нами з: 19.06.20
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 10:55

  vovareuckij написав:По гривне 12% Могли бы и выше поднять

Так це на 3 роки...ну і плюс 0,5% за лояльність.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 36039
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1811 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 00:40

Разница в ставках в три раза, не ясно что лучше в трехлетней перспективе, перекроет ли рост курс разницу в ставках.
vovareuckij
 
Повідомлень: 57
З нами з: 19.06.20
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 18:36

Re: Банк Січ

Позвонили, с банка обратились по имени отчеству, уговаривали стать их клиентом. До этого никогда с этим банком отношений не имел. Опять слив информации.
pavyak
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2374
З нами з: 15.02.10
Подякував: 25 раз.
Подякували: 178 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 18:38

  pavyak написав:Позвонили, с банка обратились по имени отчеству, уговаривали стать их клиентом. До этого никогда с этим банком отношений не имел. Опять слив информации.

Клієнтом був колись...не дзвонять але СМС про 12% на депо присилають.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 36039
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1811 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 18:41

Re: Банк Січ

  pavyak написав:Опять слив информации.


я зазвичай ставлю питання руба - а звідки у вас інформація про мене

далі можна озвучити кримінальну статтю щодо збереження і обробки ПД ФО
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10655
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 783 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 18:42

Re: Банк Січ

  greenozon написав:кримінальну статтю

І що це за стаття?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 36039
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1811 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 21:01

Не стремный ли банк с такими процентами?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6083
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 532 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 21:08

Re: Банк Січ

  Investor_K написав:Не стремный ли банк с такими процентами?

стремность только в том, что морозяться деньги на подьеме ставок.
они хотят дешевие длинние деньги - люди хотят доход ,адекватний реалиям
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4231
З нами з: 23.11.14
Подякував: 684 раз.
Подякували: 463 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 22:04

  Goodman написав:
  Investor_K написав:Не стремный ли банк с такими процентами?

стремность только в том, что морозяться деньги на подьеме ставок.
они хотят дешевие длинние деньги - люди хотят доход ,адекватний реалиям

Зараз у гривні доходу немає,залізобетон та оренда краще капітал роблять в реаліях
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12539
З нами з: 12.09.13
Подякував: 32 раз.
Подякували: 724 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 31323334
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Oktawa, V2, vitaliy1111 і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4570, 4571, 4572
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
45715 5638278
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 січ, 2021 22:06
Gost2013
Альфа-Банк 1 ... 9258, 9259, 9260
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
92590 11054409
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 січ, 2021 21:57
Кочевник
А-Банк 1 ... 1852, 1853, 1854
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
18530 2619947
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 січ, 2021 18:51
sergia

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (17843)
26.01.2021 22:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.