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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 січ, 2021 10:55
Так це на 3 роки...ну і плюс 0,5% за лояльність.
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Додано: Сер 20 січ, 2021 00:40
Разница в ставках в три раза, не ясно что лучше в трехлетней перспективе, перекроет ли рост курс разницу в ставках.
Додано: Вів 26 січ, 2021 18:36
Re: Банк Січ
Позвонили, с банка обратились по имени отчеству, уговаривали стать их клиентом. До этого никогда с этим банком отношений не имел. Опять слив информации.
Додано: Вів 26 січ, 2021 18:38
Клієнтом був колись...не дзвонять але СМС про 12% на депо присилають.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 26 січ, 2021 18:41
Re: Банк Січ
я зазвичай ставлю питання руба - а звідки у вас інформація про мене
далі можна озвучити кримінальну статтю щодо збереження і обробки ПД ФО
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 26 січ, 2021 18:42
Re: Банк Січ
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 26 січ, 2021 21:01
Не стремный ли банк с такими процентами?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Вів 26 січ, 2021 21:08
Re: Банк Січ
стремность только в том, что морозяться деньги на подьеме ставок.
они хотят дешевие длинние деньги - люди хотят доход ,адекватний реалиям
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
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Додано: Вів 26 січ, 2021 22:04
Зараз у гривні доходу немає,залізобетон та оренда краще капітал роблять в реаліях
никому не верю
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