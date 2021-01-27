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Банк Січ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 січ, 2021 14:15
Investor_K написав:
Не стремный ли банк с такими процентами?
В пределах 200000 не стремный...
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darmet
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