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Банк Січ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 32333435

ОБСЛУГОВУВАННЯ В УКРАЇНСЬКИХ БАНКАХ (ГАРНЕ І ПОГАНЕ)

Банк Січ 3.5 5 13
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
31%
4
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
4
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 14:15

  Investor_K написав:Не стремный ли банк с такими процентами?

В пределах 200000 не стремный... :wink:
darmet
 
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Подякував: 47 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 17:27

Карту з 9,5% більше 50000 грн на ній Січовики піарять.
Хто юзає...є мінуси?
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Чет 28 січ, 2021 18:42, всього редагувалось 1 раз.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 36080
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1812 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 18:27

  Квесторе_поверніться написав:Карту з 9% більше 50000 грн на ній Січовики піарять.
Хто юзає...є мінуси?

де та карта на сайті?
J
 
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Подякував: 23 раз.
Подякували: 242 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 18:43

  J написав:
  Квесторе_поверніться написав:Карту з 9,5% більше 50000 грн на ній Січовики піарять.
Хто юзає...є мінуси?

де та карта на сайті?

https://www.sichbank.com.ua/wp-content/ ... UTKOVY.pdf
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 36080
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1812 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 18:51

  Квесторе_поверніться написав:
  J написав:
  Квесторе_поверніться написав:Карту з 9,5% більше 50000 грн на ній Січовики піарять.
Хто юзає...є мінуси?

де та карта на сайті?

https://www.sichbank.com.ua/wp-content/ ... UTKOVY.pdf

Зображення
J
 
Повідомлень: 5199
З нами з: 19.01.08
Подякував: 23 раз.
Подякували: 242 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 18:56

J, https://www.sichbank.com.ua/wp-content/uploads/2020/12/11012021Taryf-FO-PRYBUTKOVY.pdf
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 36080
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1812 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 19:37

  Квесторе_поверніться написав:J, https://www.sichbank.com.ua/wp-content/uploads/2020/12/11012021Taryf-FO-PRYBUTKOVY.pdf

Переказ коштів з поточного рахунку з використанням ЕПЗ на інший рахунок в іншому банку Послуга не надається :(
Ще при відмові від СМС додатково здирають 100 грн за друк пінконверта. :)
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 36080
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1812 раз.
 
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  #<1 ... 32333435
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