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Банк Січ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 33343536

ОБСЛУГОВУВАННЯ В УКРАЇНСЬКИХ БАНКАХ (ГАРНЕ І ПОГАНЕ)

Банк Січ 3.5 5 13
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
31%
4
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
4
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 21:19

Тоже телефонувала тітонька (бажала щоб я депозит лонгував), але не судьба
і згадувала за карту із 9.5% на залишок + по валюті там круті %% (більше 2% і по євро жирнро)
але є умови
1) карта платна
2) є мін. сума
3) є незнижувальний залишок
умови і тарифи


ну і саме найбільше свинство банку - ІБ платний єтіть!!!
+50грн !
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 21:20

  Goodman написав:Квесторе_поверніться по вашій ссилці 403.
Дякую Вам, що пристаралися. :mrgreen:


в день ті лінки були робочі!

мабуть сервер банку офігів від напливу свинорилів на тарифи :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
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Повідомлень: 10694
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 786 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 21:21

  Goodman написав:Квесторе_поверніться по вашій ссилці 403.
Дякую Вам, що пристаралися. :mrgreen:

В мене все Ок.
Під депо
МС Дебіт не тарифікується
Незнижувальний залишок 20 грн
Кожне СМС кощтує 70 коп.
В банкоматах не Січі - Перші дві операції на місяць не тарифікуються
За неактивність 180 днів - штраф 100 грн але не більше залишку
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Подякував: 2 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 00:34

запрацювало
завтра усі відкриваємо чудові нові карти
+50грн !
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 10:27

не роблять сцилки
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 12:17

  J написав:не роблять сцилки

В W10 все Ок. Во шо юзаєте?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 36108
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1817 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 12:20

Щоб не вестить на брехню - треба заходити через сайт банку

https://www.sichbank.com.ua/chastnyim-l ... 115b4-6bc5

далі клацати на тариф
http://prntscr.com/xsz3ei

http://prntscr.com/xsz4xm
+50грн !
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Подякував: 200 раз.
Подякували: 786 раз.
 
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