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Банк Січ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 січ, 2021 21:19
Тоже телефонувала тітонька (бажала щоб я депозит лонгував), але не судьба
і згадувала за карту із 9.5% на залишок + по валюті там круті %% (більше 2% і по євро жирнро)
але є умови
1) карта платна
2) є мін. сума
3) є незнижувальний залишок
умови і тарифи
ну і саме найбільше свинство банку - ІБ платний єтіть!!!
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Додано: Чет 28 січ, 2021 21:20
Goodman написав:Квесторе_поверніться
по вашій ссилці 403.
Дякую Вам, що пристаралися.
в день ті лінки були робочі!
мабуть сервер банку офігів від напливу свинорилів на тарифи
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Додано: Чет 28 січ, 2021 21:21
Goodman написав:Квесторе_поверніться
по вашій ссилці 403.
Дякую Вам, що пристаралися.
В мене все Ок.
Під депо
МС Дебіт не тарифікується
Незнижувальний залишок 20 грн
Кожне СМС кощтує 70 коп.
В банкоматах не Січі - Перші дві операції на місяць не тарифікуються
За неактивність 180 днів - штраф 100 грн але не більше залишку
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 00:34
запрацювало
завтра усі відкриваємо чудові нові карти
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 10:27
не роблять сцилки
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J
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 12:17
J написав:
не роблять сцилки
В W10 все Ок. Во шо юзаєте?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 12:20
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 16:46
Квесторе_поверніться написав:
Карту з 9,5% більше 50000 грн на ній Січовики піарять.
Хто юзає...є мінуси?
я користуюся, якщо це можна назвати користуванням. Мінусів, більше ніж тарифи поки не було. Чекаю сьогодні зарплату?
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx .
Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
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Ромасик
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 17:03
Прийшла зарплата
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx .
Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
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Ромасик
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 17:08
Спробував на WXP...не грузиться.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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