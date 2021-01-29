Банк Січ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 січ, 2021 18:46
Квесторе_поверніться написав:
Спробував на WXP...не грузиться.
перший раз треба загрузити як пише greenozon,
після цього почне працювати ваша сцилка
J
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 18:58
J написав: Квесторе_поверніться написав:
Спробував на WXP...не грузиться.
перший раз треба загрузити як пише greenozon,
після цього почне працювати ваша сцилка
https://www.sichbank.com.ua/wp-content/uploads/2020/12/11012021Taryf-FO-PRYBUTKOVY.pdf
http://lx4.me/c/M1NMYoaB за 200 грн КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і за 50 КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 19:18
Спробував на WXP...не грузиться.
[/quote]
перший раз треба загрузити як пише greenozon,
після цього почне працювати ваша сцилка[/quote]
https://www.sichbank.com.ua/wp-content/uploads/2020/12/11012021Taryf-FO-PRYBUTKOVY.pdf
[/quote]
403
харош народ дратувати!
greenozon
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