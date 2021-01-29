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Банк Січ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 34353637

ОБСЛУГОВУВАННЯ В УКРАЇНСЬКИХ БАНКАХ (ГАРНЕ І ПОГАНЕ)

Банк Січ 3.5 5 13
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
31%
4
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
4
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 18:46

  Квесторе_поверніться написав:
  Квесторе_поверніться написав:J, https://www.sichbank.com.ua/wp-content/uploads/2020/12/11012021Taryf-FO-PRYBUTKOVY.pdf

Спробував на WXP...не грузиться. :(

перший раз треба загрузити як пише greenozon,
після цього почне працювати ваша сцилка
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 18:58

  J написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Квесторе_поверніться написав:J, https://www.sichbank.com.ua/wp-content/uploads/2020/12/11012021Taryf-FO-PRYBUTKOVY.pdf

Спробував на WXP...не грузиться. :(

перший раз треба загрузити як пише greenozon,
після цього почне працювати ваша сцилка

https://www.sichbank.com.ua/wp-content/uploads/2020/12/11012021Taryf-FO-PRYBUTKOVY.pdf
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 19:18

Спробував на WXP...не грузиться. :([/quote]
перший раз треба загрузити як пише greenozon,
після цього почне працювати ваша сцилка[/quote]
https://www.sichbank.com.ua/wp-content/uploads/2020/12/11012021Taryf-FO-PRYBUTKOVY.pdf[/quote]




403
харош народ дратувати!
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