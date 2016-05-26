Банк Січ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 січ, 2021 18:46
Квесторе_поверніться написав:
Спробував на WXP...не грузиться.
перший раз треба загрузити як пише greenozon,
після цього почне працювати ваша сцилка
J
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 18:58
J написав: Квесторе_поверніться написав:
Спробував на WXP...не грузиться.
перший раз треба загрузити як пише greenozon,
після цього почне працювати ваша сцилка
https://www.sichbank.com.ua/wp-content/uploads/2020/12/11012021Taryf-FO-PRYBUTKOVY.pdf
http://lx4.me/c/M1NMYoaB за 200 грн КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і за 50 КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
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Подякував: 2 раз.
Подякували: 1817 раз.
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 19:18
Спробував на WXP...не грузиться.
[/quote]
перший раз треба загрузити як пише greenozon,
після цього почне працювати ваша сцилка[/quote]
https://www.sichbank.com.ua/wp-content/uploads/2020/12/11012021Taryf-FO-PRYBUTKOVY.pdf
[/quote]
403
харош народ дратувати!
greenozon
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 21:35
greenozon написав: харош народ дратувати!
а чим тут панство займається? Я спостерігаю, щось не можу зрозуміти...
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx .
Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
Ромасик
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 23:41
розважається, як завжди
что наша жизнь?
(с)
greenozon
Повідомлень: 10709
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Додано: Суб 30 січ, 2021 01:01
Оце всі шукають:
https://www.sichbank.com.ua/wp-content/uploads/2020/12/11012021Taryf-FO-PRYBUTKOVY.pdf
?
Не завжди зразу відкриває... Інколи треба на сайті перейти спочатку до вибору карток, а тоді вибрати картку - і відкриються ці умови
Оформляйте картку за посиланням і отримайте бонус на рахунок!
----> FORWARDbank --------> http://lx4.me/c/nZ4FCwdb MONOBANK http://monobank.ua/r/1XZH ---------> A-BANK http://abank24.page.link/7Zwz
AleksD
Повідомлень: 37
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Додано: Суб 30 січ, 2021 01:57
Что то стремно ложить на 3 года депозит. Можно и не дожить.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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П'ят 29 січ, 2021 23:45 rollo