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Банк Січ

Банк Січ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 34353637

ОБСЛУГОВУВАННЯ В УКРАЇНСЬКИХ БАНКАХ (ГАРНЕ І ПОГАНЕ)

Банк Січ 3.5 5 13
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
31%
4
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
4
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 18:46

  Квесторе_поверніться написав:
  Квесторе_поверніться написав:J, https://www.sichbank.com.ua/wp-content/uploads/2020/12/11012021Taryf-FO-PRYBUTKOVY.pdf

Спробував на WXP...не грузиться. :(

перший раз треба загрузити як пише greenozon,
після цього почне працювати ваша сцилка
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 18:58

  J написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Квесторе_поверніться написав:J, https://www.sichbank.com.ua/wp-content/uploads/2020/12/11012021Taryf-FO-PRYBUTKOVY.pdf

Спробував на WXP...не грузиться. :(

перший раз треба загрузити як пише greenozon,
після цього почне працювати ваша сцилка

https://www.sichbank.com.ua/wp-content/uploads/2020/12/11012021Taryf-FO-PRYBUTKOVY.pdf
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 19:18

Спробував на WXP...не грузиться. :([/quote]
перший раз треба загрузити як пише greenozon,
після цього почне працювати ваша сцилка[/quote]
https://www.sichbank.com.ua/wp-content/uploads/2020/12/11012021Taryf-FO-PRYBUTKOVY.pdf[/quote]




403
харош народ дратувати!
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 21:35

  greenozon написав:харош народ дратувати!

а чим тут панство займається? Я спостерігаю, щось не можу зрозуміти... :|
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Ромасик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 23:41

  Ромасик написав:
  greenozon написав:харош народ дратувати!

а чим тут панство займається? Я спостерігаю, щось не можу зрозуміти... :|


розважається, як завжди

что наша жизнь? :) (с)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 30 січ, 2021 01:01

Re: Банк Січ

Оце всі шукають:
https://www.sichbank.com.ua/wp-content/uploads/2020/12/11012021Taryf-FO-PRYBUTKOVY.pdf
?
Не завжди зразу відкриває... Інколи треба на сайті перейти спочатку до вибору карток, а тоді вибрати картку - і відкриються ці умови 8)
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AleksD
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Повідомлення Додано: Суб 30 січ, 2021 01:57

Что то стремно ложить на 3 года депозит. Можно и не дожить.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 30 січ, 2021 08:48

  Investor_K написав:Что то стремно ложить на 3 года депозит. Можно и не дожить.

Оптимісти на 10 років в Порохбанку занесли. :)
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлень: 36127
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