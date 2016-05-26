ricardo написав:Банк взагалі десь в кінці списку (нижче №40). Не бачу його в жодному з рейтинґів.
у него НАРОДНИЙ РЕЙТИНГ платежи 0,4% от сумми , толпи вурдалаков-перегонщиков с пачками Еуро , гривень, и ЮСД. Всегда когда забирал депики по сроку никогда не заказивал - незачем, там стоси налички в любих валютах. Не потонет , винесет народная волна.
Как тут с депозитами? Смотрю что можно на три года под 11.75 с помесячной выплатой, заинтересовало. Есть ли какие либо скрытые платежи? Например за открытие карточного счета? Можно ли использовать текущий счет, без карты, получать в кассе? Что с ИБ
kianushkolosov написав:Как тут с депозитами? Смотрю что можно на три года под 11.75 с помесячной выплатой, заинтересовало. Есть ли какие либо скрытые платежи? Например за открытие карточного счета? Можно ли использовать текущий счет, без карты, получать в кассе? Что с ИБ
карта повыше магнита - платная, и кажется дофига смс платное остальное терпимо, 2 снятия в любом банкомате фри - должно хватать
АМКУ разрешил физлицу купить более 50% Банка "Сич" Антимонопольный комитет (АМКУ) разрешил физическому лицу купить более 50% Банка "Сич". Об этом говорится в сообщении Антимонопольного комитета. "Предоставлено разрешение физическому лицу - гражданину Украины на приобретение акций акционерного общества Банка "Сич", что обеспечивает превышение 50 процентов голосов в высшем органе управления общества", - говорится в сообщении. При этом имя и фамилия нового владельца не уточняются. Отмечается, что приобретение права собственности доли банка после АМКУ должен согласовать Национальный банк. Крупнейшим акционером банка "Сич" является Олег Баланда с долей 55,6%, 31% акций принадлежит Валерию Раздорожному, 9,62% - Андре. Мельникe и с 3,74% - Олегу Губанову.
Вкладчик1234 написав:АМКУ разрешил физлицу купить более 50% Банка "Сич" Антимонопольный комитет (АМКУ) разрешил физическому лицу купить более 50% Банка "Сич". Об этом говорится в сообщении Антимонопольного комитета. "Предоставлено разрешение физическому лицу - гражданину Украины на приобретение акций акционерного общества Банка "Сич", что обеспечивает превышение 50 процентов голосов в высшем органе управления общества", - говорится в сообщении. При этом имя и фамилия нового владельца не уточняются. Отмечается, что приобретение права собственности доли банка после АМКУ должен согласовать Национальный банк. Крупнейшим акционером банка "Сич" является Олег Баланда с долей 55,6%, 31% акций принадлежит Валерию Раздорожному, 9,62% - Андре. Мельникe и с 3,74% - Олегу Губанову.
Вкладчик1234 написав:АМКУ разрешил физлицу купить более 50% Банка "Сич" Антимонопольный комитет (АМКУ) разрешил физическому лицу купить более 50% Банка "Сич". Об этом говорится в сообщении Антимонопольного комитета. "Предоставлено разрешение физическому лицу - гражданину Украины на приобретение акций акционерного общества Банка "Сич", что обеспечивает превышение 50 процентов голосов в высшем органе управления общества", - говорится в сообщении. При этом имя и фамилия нового владельца не уточняются. Отмечается, что приобретение права собственности доли банка после АМКУ должен согласовать Национальный банк. Крупнейшим акционером банка "Сич" является Олег Баланда с долей 55,6%, 31% акций принадлежит Валерию Раздорожному, 9,62% - Андре. Мельникe и с 3,74% - Олегу Губанову.
Антимонопольный комитет (АМКУ) предоставил разрешение Денису Горбуненко на покупку свыше 50% акций АО "Банк Сич". Об этом свидетельствует решение АМКУ от 29 апреля, текст которого опубликован на сайте Комитета.
Согласно документу, Денис Горбуненко в Украине непосредственно контролирует только работающий салон красоты и компании, которые не осуществляют хозяйственной деятельности.Источник: https://biz.censor.net/n3265952