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Банк Січ

Банк Січ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 37383940

ОБСЛУГОВУВАННЯ В УКРАЇНСЬКИХ БАНКАХ (ГАРНЕ І ПОГАНЕ)

Банк Січ 3.5 5 13
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
31%
4
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
4
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Чет 18 бер, 2021 19:22

Re: Банк Січ

  ricardo написав:Банк взагалі десь в кінці списку (нижче №40). Не бачу його в жодному з рейтинґів.


у него НАРОДНИЙ РЕЙТИНГ
платежи 0,4% от сумми , толпи вурдалаков-перегонщиков с пачками Еуро , гривень, и ЮСД. Всегда когда забирал депики по сроку никогда не заказивал - незачем, там стоси налички в любих валютах. Не потонет , винесет народная волна.
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 15:30

Re: Банк Січ

Как тут с депозитами? Смотрю что можно на три года под 11.75 с помесячной выплатой, заинтересовало. Есть ли какие либо скрытые платежи? Например за открытие карточного счета? Можно ли использовать текущий счет, без карты, получать в кассе? Что с ИБ
kianushkolosov
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 15:35

Re: Банк Січ

  kianushkolosov написав:Что с ИБ
его нет. Апликухи тоже нет
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 17:19

Недавно было 12%, уже понизить успели((
vovareuckij
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 20:01

  kianushkolosov написав:Как тут с депозитами? Смотрю что можно на три года под 11.75 с помесячной выплатой, заинтересовало. Есть ли какие либо скрытые платежи? Например за открытие карточного счета? Можно ли использовать текущий счет, без карты, получать в кассе? Что с ИБ


карта повыше магнита - платная, и кажется дофига
смс платное
остальное терпимо, 2 снятия в любом банкомате фри - должно хватать
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 тра, 2021 09:02

АМКУ разрешил физлицу купить более 50% Банка "Сич" Антимонопольный комитет (АМКУ) разрешил физическому лицу купить более 50% Банка "Сич". Об этом говорится в сообщении Антимонопольного комитета. "Предоставлено разрешение физическому лицу - гражданину Украины на приобретение акций акционерного общества Банка "Сич", что обеспечивает превышение 50 процентов голосов в высшем органе управления общества", - говорится в сообщении. При этом имя и фамилия нового владельца не уточняются. Отмечается, что приобретение права собственности доли банка после АМКУ должен согласовать Национальный банк. Крупнейшим акционером банка "Сич" является Олег Баланда с долей 55,6%, 31% акций принадлежит Валерию Раздорожному, 9,62% - Андре. Мельникe и с 3,74% - Олегу Губанову.

https://www.stockworld.com.ua/ru/news/bank-sich-khochiet-kupit-fizlitso-riezidient
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 06 тра, 2021 09:36

  Вкладчик1234 написав:АМКУ разрешил физлицу купить более 50% Банка "Сич" Антимонопольный комитет (АМКУ) разрешил физическому лицу купить более 50% Банка "Сич". Об этом говорится в сообщении Антимонопольного комитета. "Предоставлено разрешение физическому лицу - гражданину Украины на приобретение акций акционерного общества Банка "Сич", что обеспечивает превышение 50 процентов голосов в высшем органе управления общества", - говорится в сообщении. При этом имя и фамилия нового владельца не уточняются. Отмечается, что приобретение права собственности доли банка после АМКУ должен согласовать Национальный банк. Крупнейшим акционером банка "Сич" является Олег Баланда с долей 55,6%, 31% акций принадлежит Валерию Раздорожному, 9,62% - Андре. Мельникe и с 3,74% - Олегу Губанову.

https://www.stockworld.com.ua/ru/news/bank-sich-khochiet-kupit-fizlitso-riezidient

Чи не Фірташ прізвище цього фізика? :)
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 тра, 2021 07:53

  Вкладчик1234 написав:АМКУ разрешил физлицу купить более 50% Банка "Сич" Антимонопольный комитет (АМКУ) разрешил физическому лицу купить более 50% Банка "Сич". Об этом говорится в сообщении Антимонопольного комитета. "Предоставлено разрешение физическому лицу - гражданину Украины на приобретение акций акционерного общества Банка "Сич", что обеспечивает превышение 50 процентов голосов в высшем органе управления общества", - говорится в сообщении. При этом имя и фамилия нового владельца не уточняются. Отмечается, что приобретение права собственности доли банка после АМКУ должен согласовать Национальный банк. Крупнейшим акционером банка "Сич" является Олег Баланда с долей 55,6%, 31% акций принадлежит Валерию Раздорожному, 9,62% - Андре. Мельникe и с 3,74% - Олегу Губанову.

https://www.stockworld.com.ua/ru/news/bank-sich-khochiet-kupit-fizlitso-riezidient


Це мабуть позитивна новина.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 13 тра, 2021 08:31

Андре Мельніке.. :) ох уж ця криптотопологія :)

http://prntscr.com/12vd44h
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 11:33

Re: Банк Січ

https://biz.censor.net/news/3265952/amk ... _bank_sich

Антимонопольный комитет (АМКУ) предоставил разрешение Денису Горбуненко на покупку свыше 50% акций АО "Банк Сич".
Об этом свидетельствует решение АМКУ от 29 апреля, текст которого опубликован на сайте Комитета.

Согласно документу, Денис Горбуненко в Украине непосредственно контролирует только работающий салон красоты и компании, которые не осуществляют хозяйственной деятельности.Источник: https://biz.censor.net/n3265952
бульбик
 
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