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Банк Січ

Банк Січ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 38394041

ОБСЛУГОВУВАННЯ В УКРАЇНСЬКИХ БАНКАХ (ГАРНЕ І ПОГАНЕ)

Банк Січ 3.5 5 13
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
31%
4
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
4
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 14:49

  бульбик написав:контролирует только работающий салон красоты


забрал у жены игрушку
cohan
 
Повідомлень: 1888
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Подякував: 78 раз.
Подякували: 140 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 10:07

Карта Прибутковий

Хто знає, чи фіксуються ставки хоч на 1 рік по картам Прибутковий, там зараз хороші %, але з 01.07 йде зниження. :|
Raymond
 
Повідомлень: 952
З нами з: 16.12.08
Подякував: 199 раз.
Подякували: 81 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 10:53

  Raymond написав:Хто знає, чи фіксуються ставки хоч на 1 рік по картам Прибутковий, там зараз хороші %, але з 01.07 йде зниження. :|


конечно нет: депо со свободным снятием в обе стороны верно - иначе теряется смысл для одной из сторон
cohan
 
Повідомлень: 1888
З нами з: 27.09.19
Подякував: 78 раз.
Подякували: 140 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 11:04

  cohan написав:
  Raymond написав:Хто знає, чи фіксуються ставки хоч на 1 рік по картам Прибутковий, там зараз хороші %, але з 01.07 йде зниження. :|


конечно нет: депо со свободным снятием в обе стороны верно - иначе теряется смысл для одной из сторон



в укргазе на 1 год ставка фиксируеться по картам.
Raymond
 
Повідомлень: 952
З нами з: 16.12.08
Подякував: 199 раз.
Подякували: 81 раз.
 
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  #<1 ... 38394041
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