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Банк Січ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 45464748

ОБСЛУГОВУВАННЯ В УКРАЇНСЬКИХ БАНКАХ (ГАРНЕ І ПОГАНЕ)

Банк Січ 3.5 5 13
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
31%
4
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
4
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 13:46

  1finanсier написав:На теплій лінії сказали, що якщо відключити смс інформування по "Прибутковому", не будуть приходити коди 3д секьюрі, тож не можна буде здійснювати оплати в інтернеті та перекази з картки на картку. Чи може хтось з власників цієї картки ( "Прибутковий") спростувати або підтвердити цю інформацію?

в жовтні з відключеним смс-інформуванням по "Прибутковому" коди 3д секьюрі для оплати в інтернеті приходили, NO VIBER.
як зараз - ХЗ
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 10:53

  flysoulfly написав:
  1finanсier написав:На теплій лінії сказали, що якщо відключити смс інформування по "Прибутковому", не будуть приходити коди 3д секьюрі, тож не можна буде здійснювати оплати в інтернеті та перекази з картки на картку. Чи може хтось з власників цієї картки ( "Прибутковий") спростувати або підтвердити цю інформацію?

в жовтні з відключеним смс-інформуванням по "Прибутковому" коди 3д секьюрі для оплати в інтернеті приходили, NO VIBER.
як зараз - ХЗ
от і зараз перевірив - теж все спрацювало,
тобто теплі лінії як завжди :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 11:00

  cohan написав:хто там скиглив за СМС ?теперь все в вайбер будет

а от про все в вайбер будет - нєпаняятна :oops:
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 12:47

  flysoulfly написав:
  cohan написав:хто там скиглив за СМС ?теперь все в вайбер будет

а от про все в вайбер будет - нєпаняятна :oops:

похоже не все, а только спам
ой, выгодные пропозиции
смс видимо так и останутся
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 10:50

  flysoulfly написав:
  flysoulfly написав:
  1finanсier написав:На теплій лінії сказали, що якщо відключити смс інформування по "Прибутковому", не будуть приходити коди 3д секьюрі, тож не можна буде здійснювати оплати в інтернеті та перекази з картки на картку. Чи може хтось з власників цієї картки ( "Прибутковий") спростувати або підтвердити цю інформацію?

в жовтні з відключеним смс-інформуванням по "Прибутковому" коди 3д секьюрі для оплати в інтернеті приходили, NO VIBER.
як зараз - ХЗ
от і зараз перевірив - теж все спрацювало,
тобто теплі лінії як завжди :mrgreen:

Дякую за практичну відповідь ) Ще подумаю, чи варто з кредитки коко перекидувати сюди обігові кошти
1finanсier
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Повідомлення Додано: Вів 04 січ, 2022 10:09

Правда ли, что за большие депозиты Сич выдает для получения процентов карты выше статусом: за депозит на 100 тыс.грн - World, за 200 тыс. - Platinum? А то в тарифах сначала написали, что выдает, а потом добавили, что банк оставляет за собой право определять тип/класс карты на собственное усмотрение. Теперь непонятно, чего ожидать.
Кстати, и при окончании срока действия карты перевыпускает в том же классе (World/Platinum), что и было, если депозит на 100/200 тыс. у клиента все еще есть?
P.S. У самой простой карты к депозиту смски отключаются?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 січ, 2022 11:00

  candidat написав:Правда ли, что за большие депозиты Сич выдает для получения процентов карты выше статусом: за депозит на 100 тыс.грн - World, за 200 тыс. - Platinum? А то в тарифах сначала написали, что выдает, а потом добавили, что банк оставляет за собой право определять тип/класс карты на собственное усмотрение. Теперь непонятно, чего ожидать.
Кстати, и при окончании срока действия карты перевыпускает в том же классе (World/Platinum), что и было, если депозит на 100/200 тыс. у клиента все еще есть?
P.S. У самой простой карты к депозиту смски отключаются?


технически неправда, мне дали просто debit за фонд, ну может не было тогда этого условия
а вот Альянс дал платину, как договорено
и аккорд дал Голд (ну не бог весть что но) тоже как для 200к
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 08:27

  cohan написав:
  candidat написав:Правда ли, что за большие депозиты Сич выдает для получения процентов карты выше статусом: за депозит на 100 тыс.грн - World, за 200 тыс. - Platinum? А то в тарифах сначала написали, что выдает, а потом добавили, что банк оставляет за собой право определять тип/класс карты на собственное усмотрение. Теперь непонятно, чего ожидать.
Кстати, и при окончании срока действия карты перевыпускает в том же классе (World/Platinum), что и было, если депозит на 100/200 тыс. у клиента все еще есть?
P.S. У самой простой карты к депозиту смски отключаются?


технически неправда, мне дали просто debit за фонд, ну может не было тогда этого условия
а вот Альянс дал платину, как договорено
и аккорд дал Голд (ну не бог весть что но) тоже как для 200к

А какие вообще преимущества у карт World и Platinum именно в разрезе операций со счетом? Может, в банкоматах больше за одну операцию и в сутки выдают, максимальные лимиты на р2р больше? Или класс карты на такое не влияет, а дает только дополнительные услуги типа консьерж-сервиса, доступа в вип-залы в аэропортах, бронирования гостиниц и т.п.?
candidat
 
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