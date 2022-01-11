Додано: Вів 04 січ, 2022 10:09

Правда ли, что за большие депозиты Сич выдает для получения процентов карты выше статусом: за депозит на 100 тыс.грн - World, за 200 тыс. - Platinum? А то в тарифах сначала написали, что выдает, а потом добавили, что банк оставляет за собой право определять тип/класс карты на собственное усмотрение. Теперь непонятно, чего ожидать.

Кстати, и при окончании срока действия карты перевыпускает в том же классе (World/Platinum), что и было, если депозит на 100/200 тыс. у клиента все еще есть?

P.S. У самой простой карты к депозиту смски отключаются?