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Банк Січ
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Додано: Сер 29 гру, 2021 13:46
1finanсier написав:
На теплій лінії сказали, що якщо відключити смс інформування по "Прибутковому", не будуть приходити коди 3д секьюрі, тож не можна буде здійснювати оплати в інтернеті та перекази з картки на картку. Чи може хтось з власників цієї картки ( "Прибутковий") спростувати або підтвердити цю інформацію?
в жовтні з відключеним смс-інформуванням по "Прибутковому" коди 3д секьюрі для оплати в інтернеті приходили, NO VIBER.
як зараз - ХЗ
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Додано: Чет 30 гру, 2021 10:53
flysoulfly написав: 1finanсier написав:
На теплій лінії сказали, що якщо відключити смс інформування по "Прибутковому", не будуть приходити коди 3д секьюрі, тож не можна буде здійснювати оплати в інтернеті та перекази з картки на картку. Чи може хтось з власників цієї картки ( "Прибутковий") спростувати або підтвердити цю інформацію?
в жовтні з відключеним смс-інформуванням по "Прибутковому"
коди 3д секьюрі для оплати в інтернеті приходили, NO VIBER
.
як зараз - ХЗ
от і зараз перевірив - теж все спрацювало,
тобто теплі лінії як завжди
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Додано: Чет 30 гру, 2021 11:00
cohan написав:
хто там скиглив за СМС ?теперь все в вайбер будет
а от про все в вайбер будет
- нєпаняятна
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Додано: Чет 30 гру, 2021 12:47
flysoulfly написав: cohan написав:
хто там скиглив за СМС ?теперь все в вайбер будет
а от про все в вайбер будет
- нєпаняятна
похоже не все, а только спам
ой, выгодные пропозиции
смс видимо так и останутся
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 10:50
flysoulfly написав: flysoulfly написав: 1finanсier написав:
На теплій лінії сказали, що якщо відключити смс інформування по "Прибутковому", не будуть приходити коди 3д секьюрі, тож не можна буде здійснювати оплати в інтернеті та перекази з картки на картку. Чи може хтось з власників цієї картки ( "Прибутковий") спростувати або підтвердити цю інформацію?
в жовтні з відключеним смс-інформуванням по "Прибутковому"
коди 3д секьюрі для оплати в інтернеті приходили, NO VIBER
.
як зараз - ХЗ
от і зараз перевірив - теж все спрацювало,
тобто теплі лінії як завжди
Дякую за практичну відповідь ) Ще подумаю, чи варто з кредитки коко перекидувати сюди обігові кошти
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1finanсier
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Додано: Вів 04 січ, 2022 10:09
Правда ли, что за большие депозиты Сич выдает для получения процентов карты выше статусом: за депозит на 100 тыс.грн - World, за 200 тыс. - Platinum? А то в тарифах сначала написали, что выдает, а потом добавили, что банк оставляет за собой право определять тип/класс карты на собственное усмотрение. Теперь непонятно, чего ожидать.
Кстати, и при окончании срока действия карты перевыпускает в том же классе (World/Platinum), что и было, если депозит на 100/200 тыс. у клиента все еще есть?
P.S. У самой простой карты к депозиту смски отключаются?
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candidat
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Додано: Вів 04 січ, 2022 11:00
candidat написав:
Правда ли, что за большие депозиты Сич выдает для получения процентов карты выше статусом: за депозит на 100 тыс.грн - World, за 200 тыс. - Platinum? А то в тарифах сначала написали, что выдает, а потом добавили, что банк оставляет за собой право определять тип/класс карты на собственное усмотрение. Теперь непонятно, чего ожидать.
Кстати, и при окончании срока действия карты перевыпускает в том же классе (World/Platinum), что и было, если депозит на 100/200 тыс. у клиента все еще есть?
P.S. У самой простой карты к депозиту смски отключаются?
технически неправда, мне дали просто debit за фонд, ну может не было тогда этого условия
а вот Альянс дал платину, как договорено
и аккорд дал Голд (ну не бог весть что но) тоже как для 200к
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cohan
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Додано: Сер 12 січ, 2022 08:27
cohan написав: candidat написав:
Правда ли, что за большие депозиты Сич выдает для получения процентов карты выше статусом: за депозит на 100 тыс.грн - World, за 200 тыс. - Platinum? А то в тарифах сначала написали, что выдает, а потом добавили, что банк оставляет за собой право определять тип/класс карты на собственное усмотрение. Теперь непонятно, чего ожидать.
Кстати, и при окончании срока действия карты перевыпускает в том же классе (World/Platinum), что и было, если депозит на 100/200 тыс. у клиента все еще есть?
P.S. У самой простой карты к депозиту смски отключаются?
технически неправда, мне дали просто debit за фонд, ну может не было тогда этого условия
а вот Альянс дал платину, как договорено
и аккорд дал Голд (ну не бог весть что но) тоже как для 200к
А какие вообще преимущества у карт World и Platinum именно в разрезе операций со счетом? Может, в банкоматах больше за одну операцию и в сутки выдают, максимальные лимиты на р2р больше? Или класс карты на такое не влияет, а дает только дополнительные услуги типа консьерж-сервиса, доступа в вип-залы в аэропортах, бронирования гостиниц и т.п.?
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candidat
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Додано: Сер 12 січ, 2022 18:46
candidat написав:
А какие вообще преимущества у карт World и Platinum именно в разрезе операций со счетом? Может, в банкоматах больше за одну операцию и в сутки выдают, максимальные лимиты на р2р больше? Или класс карты на такое не влияет, а дает только дополнительные услуги типа консьерж-сервиса, доступа в вип-залы в аэропортах, бронирования гостиниц и т.п.?
в Альфе влияет - хотя может дело в пакете: с удивлением обнаружил, что снимая картами Графита (инфинити т ворлд блек или какой там аналого у Мастера) по 4000 три раза в сутки, по карте жены (White) Мастеру Ощад выдал обычный 1000*3 раза, даже не 2000
а тут и вообще хз,если честно, наверно лимиты имеют место быть если тип карты настоящий
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cohan
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Додано: Сер 12 січ, 2022 19:29
cohan написав: candidat написав:
А какие вообще преимущества у карт World и Platinum именно в разрезе операций со счетом? Может, в банкоматах больше за одну операцию и в сутки выдают, максимальные лимиты на р2р больше? Или класс карты на такое не влияет, а дает только дополнительные услуги типа консьерж-сервиса, доступа в вип-залы в аэропортах, бронирования гостиниц и т.п.?
в Альфе влияет - хотя может дело в пакете: с удивлением обнаружил, что снимая картами Графита (инфинити т ворлд блек или какой там аналого у Мастера) по 4000 три раза в сутки, по карте жены (White) Мастеру Ощад выдал обычный 1000*3 раза, даже не 2000
а тут и вообще хз,если честно, наверно лимиты имеют место быть если тип карты настоящий
Я так понял, вы говорите о снятии в чужих банкоматах, правильно?
А что, такое бывает, когда карта заявлена как, скажем, Platinum, а на самом деле классу Platinum не соответствует? Никогда за статусными картами не гонялся, потому не в курсе.
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candidat
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