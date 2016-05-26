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Банк Січ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 46474849

ОБСЛУГОВУВАННЯ В УКРАЇНСЬКИХ БАНКАХ (ГАРНЕ І ПОГАНЕ)

Банк Січ 3.5 5 13
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
31%
4
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
4
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 20:07

Что-то я стал кругом попадать на одни и те же грабли. А в банке Сич, если депозит заканчивается в субботу, то какие при этом последствия:
1) отдают в пятницу перед этой субботой;
2) отдают в понедельник без доплат;
3) отдают в понедельник, но за субботу-воскресенье начисляют проценты по депозиту сверх срока договора?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 21:38

  candidat написав:Я так понял, вы говорите о снятии в чужих банкоматах, правильно?
А что, такое бывает, когда карта заявлена как, скажем, Platinum, а на самом деле классу Platinum не соответствует?


ну конечно, самый известный прикол - он есть и сейчас - Лаунж Кей для Платинумов за исключением БИН таких то, если не ошибаюсь - сама Альфа этим грешила, думаю, еще кто-то: там был пакет Платинум и Платинум Блек, вот кажется Блек норм (у меня он, потому не с чем сравнить), а в Платинуме те левые бины

ну а Приват Голд когда по бину обычный классик - это уже, так сказать, классика, но дело давнее

вообще ввиду этих повышений "голд для всех", все эти Инфинити и ввели, как понимаю - раньше Платина была предел мечтаний :mrgreen: и тарифов :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 21:40

  candidat написав:Что-то я стал кругом попадать на одни и те же грабли. А в банке Сич, если депозит заканчивается в субботу, то какие при этом последствия:
1) отдают в пятницу перед этой субботой;
2) отдают в понедельник без доплат;
3) отдают в понедельник, но за субботу-воскресенье начисляют проценты по депозиту сверх срока договора?


забыл какой банчик в пятницу отдает, как бы не единственный, УкрКап может еще что-то... оп остальному надо более опытных, я сдуру влез сюда на три года , еще нескоро
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 22:04

  cohan написав:
  candidat написав:Что-то я стал кругом попадать на одни и те же грабли. А в банке Сич, если депозит заканчивается в субботу, то какие при этом последствия:
1) отдают в пятницу перед этой субботой;
2) отдают в понедельник без доплат;
3) отдают в понедельник, но за субботу-воскресенье начисляют проценты по депозиту сверх срока договора?


забыл какой банчик в пятницу отдает, как бы не единственный, УкрКап может еще что-то... оп остальному надо более опытных, я сдуру влез сюда на три года , еще нескоро

А почему "сдуру"? Что-то не так?
candidat
 
Повідомлень: 918
З нами з: 30.09.15
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