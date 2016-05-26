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Банк Січ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 січ, 2022 20:07
Что-то я стал кругом попадать на одни и те же грабли. А в банке Сич, если депозит заканчивается в субботу, то какие при этом последствия:
1) отдают в пятницу перед этой субботой;
2) отдают в понедельник без доплат;
3) отдают в понедельник, но за субботу-воскресенье начисляют проценты по депозиту сверх срока договора?
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candidat
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Додано: Сер 12 січ, 2022 21:38
candidat написав:
Я так понял, вы говорите о снятии в чужих банкоматах, правильно?
А что, такое бывает, когда карта заявлена как, скажем, Platinum, а на самом деле классу Platinum не соответствует?
ну конечно, самый известный прикол - он есть и сейчас - Лаунж Кей для Платинумов за исключением БИН таких то, если не ошибаюсь - сама Альфа этим грешила, думаю, еще кто-то: там был пакет Платинум и Платинум Блек, вот кажется Блек норм (у меня он, потому не с чем сравнить), а в Платинуме те левые бины
ну а Приват Голд когда по бину обычный классик - это уже, так сказать, классика, но дело давнее
вообще ввиду этих повышений "голд для всех", все эти Инфинити и ввели, как понимаю - раньше Платина была предел мечтаний
и тарифов
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cohan
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Додано: Сер 12 січ, 2022 21:40
candidat написав:
Что-то я стал кругом попадать на одни и те же грабли. А в банке Сич, если депозит заканчивается в субботу, то какие при этом последствия:
1) отдают в пятницу перед этой субботой;
2) отдают в понедельник без доплат;
3) отдают в понедельник, но за субботу-воскресенье начисляют проценты по депозиту сверх срока договора?
забыл какой банчик в пятницу отдает, как бы не единственный, УкрКап может еще что-то... оп остальному надо более опытных, я сдуру влез сюда на три года , еще нескоро
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cohan
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Додано: Сер 12 січ, 2022 22:04
cohan написав: candidat написав:
Что-то я стал кругом попадать на одни и те же грабли. А в банке Сич, если депозит заканчивается в субботу, то какие при этом последствия:
1) отдают в пятницу перед этой субботой;
2) отдают в понедельник без доплат;
3) отдают в понедельник, но за субботу-воскресенье начисляют проценты по депозиту сверх срока договора?
забыл какой банчик в пятницу отдает, как бы не единственный, УкрКап может еще что-то... оп остальному надо более опытных, я сдуру влез сюда на три года , еще нескоро
А почему "сдуру"? Что-то не так?
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candidat
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Додано: Чет 13 січ, 2022 02:47
candidat написав: cohan написав: candidat написав:
Что-то я стал кругом попадать на одни и те же грабли. А в банке Сич, если депозит заканчивается в субботу, то какие при этом последствия:
1) отдают в пятницу перед этой субботой;
2) отдают в понедельник без доплат;
3) отдают в понедельник, но за субботу-воскресенье начисляют проценты по депозиту сверх срока договора?
забыл какой банчик в пятницу отдает, как бы не единственный, УкрКап может еще что-то... оп остальному надо более опытных, я сдуру влез сюда на три года , еще нескоро
А почему "сдуру"? Что-то не так?
да ОВГЗ поинтереснее будет, поздно раскусил, жаба теперь давит 20% отдавать
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cohan
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