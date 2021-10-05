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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 лют, 2022 10:58
Прийшло в вайбер
---
Акцію продовжено!
Отримуйте до 12% річних за депозитами в ГРИВНІ,
а ВІДСОТКИ щомісячно!
0800501000
Або завітайте до найближчого відділення Банку
Додано: Чет 03 лют, 2022 11:04
Re: Банк Січ
Додано: Чет 03 лют, 2022 17:18
Додано: П'ят 04 лют, 2022 08:40
Подскажите, р2р-выход с депозитной карты сервисом другого банка с комиссией или без? В тарифах об этом не написали.
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