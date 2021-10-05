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Банк Січ

Банк Січ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 47484950

ОБСЛУГОВУВАННЯ В УКРАЇНСЬКИХ БАНКАХ (ГАРНЕ І ПОГАНЕ)

Банк Січ 3.5 5 13
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
31%
4
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
4
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 10:58

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Отримуйте до 12% річних за депозитами в ГРИВНІ,
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greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 11:04

Re: Банк Січ

  greenozon написав:Отримуйте до 12% річних за депозитами в ГРИВН

Маловато будет!
Investor_K
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Повідомлень: 7202
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 17:18

  Investor_K написав:
  greenozon написав:Отримуйте до 12% річних за депозитами в ГРИВН

Маловато будет!
надо, чтоб как в рекламе:
"У всех - годовые, а у нас - месячные" ©
flysoulfly
 
Повідомлень: 359
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 08:40

Подскажите, р2р-выход с депозитной карты сервисом другого банка с комиссией или без? В тарифах об этом не написали.
candidat
 
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