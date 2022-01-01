|
|
|
Банк Січ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 лют, 2022 10:58
Прийшло в вайбер
---
Акцію продовжено!
Отримуйте до 12% річних за депозитами в ГРИВНІ,
а ВІДСОТКИ щомісячно!
0800501000
Або завітайте до найближчого відділення Банку
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 12515
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 229 раз.
- Подякували: 1070 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Чет 03 лют, 2022 11:04
greenozon написав:
Отримуйте до 12% річних за депозитами в ГРИВН
Маловато будет!
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 7209
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 716 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 03 лют, 2022 17:18
Investor_K написав: greenozon написав:
Отримуйте до 12% річних за депозитами в ГРИВН
Маловато будет!
надо, чтоб как в рекламе:
"У всех - годовые, а у нас - месячные" ©
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 360
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 162 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 04 лют, 2022 08:40
Подскажите, р2р-выход с депозитной карты сервисом другого банка с комиссией или без? В тарифах об этом не написали.
-
candidat
-
-
- Повідомлень: 937
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 04 лют, 2022 12:05
candidat написав:
Подскажите, р2р-выход с депозитной карты сервисом другого банка с комиссией или без? В тарифах об этом не написали.
в прошлом году было без. сейчас не знаю
-
la9
-
-
- Повідомлень: 2151
- З нами з: 02.07.09
- Подякував: 412 раз.
- Подякували: 75 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 04 лют, 2022 12:10
greenozon написав:
Прийшло в вайбер
---
Акцію продовжено!
Отримуйте до 12% річних
за депозитами в ГРИВНІ,
а ВІДСОТКИ щомісячно!
0800501000
Або завітайте до найближчого відділення Банку
Не нашел я на сайте 12% максимум 11%
Но оборот "до" может означать от 0% до 12% поэтому формально обмана нет
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 10710
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1866 раз.
- Подякували: 2674 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 04 лют, 2022 12:15
candidat написав:
Подскажите, р2р-выход с депозитной карты сервисом другого банка с комиссией или без? В тарифах об этом не написали.
без
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 3707
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 301 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 04 лют, 2022 19:22
vitaliian написав: greenozon написав:
Прийшло в вайбер
---
Акцію продовжено!
Отримуйте до 12% річних
за депозитами в ГРИВНІ,
а ВІДСОТКИ щомісячно!
0800501000
Або завітайте до найближчого відділення Банку
Не нашел я на сайте 12% максимум 11%
Но оборот "до" может означать от 0% до 12% поэтому формально обмана нет
Акція! Від +0,5% до 1,5% кожному вкладнику на строки 6, 9, 12 місяців згідно умов Акції.
+0,50% бонусу до відсоткової ставки по вкладам в гривнях – для пенсіонерів;
+0,50% бонусу до відсоткової ставки по вкладам в гривнях – при переоформленні вкладником банківського вкладу; при цьому сума та строк при переоформленні вкладу повинні бути не менше суми та строку попереднього вкладу; термін, протягом якого звернувся клієт для переоформлення вкладу, – не пізніше наступного робочого дня після закінчення строку вкладу.
Бонуси Акції та програм лояльності не сумуються.
вероятно акция+бонус могут просуммироваться
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 4174
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1107 раз.
- Подякували: 637 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|351
|117696
|
П'ят 04 лют, 2022 19:18
klug
|
|1070
|43677
|
П'ят 04 лют, 2022 19:16
Пансер
|
|346
|19951
|
|