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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 лют, 2022 10:58
Прийшло в вайбер
---
Акцію продовжено!
Отримуйте до 12% річних за депозитами в ГРИВНІ,
а ВІДСОТКИ щомісячно!
0800501000
Або завітайте до найближчого відділення Банку
Додано: Чет 03 лют, 2022 11:04
Re: Банк Січ
Додано: Чет 03 лют, 2022 17:18
Додано: П'ят 04 лют, 2022 08:40
Подскажите, р2р-выход с депозитной карты сервисом другого банка с комиссией или без? В тарифах об этом не написали.
Додано: П'ят 04 лют, 2022 12:05
Додано: П'ят 04 лют, 2022 12:10
Додано: П'ят 04 лют, 2022 12:15
Додано: П'ят 04 лют, 2022 19:22
вероятно акция+бонус могут просуммироваться
Додано: П'ят 18 лют, 2022 13:07
Гривня без комісії
Як треба завести безготівково гривню,щоб без додаткових комісії,. Прибуткову ка-ртку планував відкриття, але вхід з іншого Банку просять 1%
«УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПЛЮС»
Відкриття поточного рахунку в національній
валют- 100,00 грн., за кожний окремий
рахунок
Видача готівкових коштів з рахунку в
національній валют та Переказ коштів з рахунку в національній валюті буде 2,5%
Відкриття поточного рахунку в національній
валюті 100,00 грн.
Зарахування коштів на поточний рахунок:ходить у вартість відкриття
поточного рахунку
Видача готівки з поточного рахунку: до 25 000 000,00 грн. 0,7%
Переказ коштів з поточного рахунку: На власні рахунки, які відкриті в АТ "БАНК СІЧ" Входить у вартість відкриття
поточного рахунку
Видача готівкових коштів в банкоматах та касах АТ «БАНК СІЧ» з використанням платіжної картки Не тарифікується
з.Ы. сначала открыть текущий универсальный за 100 грн
по его реквизитам пополнить из других банков
снова появиться в отделении и открыть вклад , к которому подвязать уже карту для депозита
цена вопроса на сумме 200000 грн будет комиссия = 0,05% + 2 поездки и время
или открыть ПРИБУТКОВу картку
за 50 грн
на нее пополнять только манисенд,т.к. остальные будет с комиссией .
Додано: Суб 19 лют, 2022 10:18
Re: Банк Січ
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