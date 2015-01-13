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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 вер, 2017 11:27
unex_bank_press написав:
Щодо якості консультації, наданої оператором Контакт-центру, ми звернули увагу співробітників центру на необхідність більш детального інформування клієнтів про графік роботи відділення та каси.
Дякуємо, що допомагаєте нам стати краще, та сподіваємося на подальшу плідну співпрацю!
Оплатите клиенту, которого НЕ ДЕТАЛЬНО проинформували ваши олухи, дорогу на такси к банку и обратно, а после этого извиняйтесь. Оплату можно (и нужно) произвести из зарплаты того спивработныка, который не смог толком объяснить до скольки работает банк. В следующий раз он будет уже чётко знать что и как говорить, а не "наотъефись".
Всё просто.
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Додано: Чет 12 жов, 2017 07:25
За последний год написали чуть больше страницы.
Банк уже мертвый или наоборот: все настолько хорошо, что не о чем писать?
Интересует, кто-нибудь держит в банке валютные депозиты? Если да, то что посоветуете на короткий срок 3-6 месяцев?
P.S.
Посмотрел на сайте ставки. Вопрос снят.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Искатель
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Додано: П'ят 27 жов, 2017 13:06
Искатель написав:
За последний год написали чуть больше страницы.
Банк уже мертвый или наоборот: все настолько хорошо, что не о чем писать?
Интересует, кто-нибудь держит в банке валютные депозиты? Если да, то что посоветуете на короткий срок 3-6 месяцев?
P.S.
Посмотрел на сайте ставки. Вопрос снят.
Да, самая высокая ставка в Привате - 3,75% по доллару. В ОТП, например, 0,5%. Т.е. ни один депозит ни в каком банке даже близко не стоял с валютной инфляцией. Думаю, 0.25% в Юнексе - это чисто, чтобы не держать дома.
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Додано: Чет 09 лис, 2017 19:20
«ЮНЕКС БАНК» запустив послугу прямої конвертації євро-долар США для фізичних осіб через каси банку
￼З листопада 2017 р. «ЮНЕКС БАНК» почав надавати фізичним особам послуги прямої конвертації євро-долар США та навпаки через каси банку з можливістю встановлення індивідуального курсу. При цьому конвертація можлива не тільки між цими двома валютами, але й між іншими валютними парами першої групи класифікатора НБУ.
Під час проведення конверсії жодних додаткових комісій не стягується, встановлюється тільки курс. Перевага такої послугу полягає у можливості обміняти одну іноземну валюту на іншу без застосування гривні та по гранично-низькому курсу.
Додатково «ЮНЕКС БАНК» дозволяє своїм клієнтам встановити індивідуальний крос-курс під таку операцію, що наближує банк до стандартів міжнародного ринку Форекс. Індивідуальний курс встановлюється при сумі операції від 5 000 доларів США в еквіваленті.
Якщо Ви бажаєте скористатися послугою прямою конвертації євро-долар США (та навпаки) за індивідуальним курсом, звертайтеся до будь-якого відділення «ЮНЕКС БАНК», попередивши менеджера про суму та бажану дату операції. За цих умов Ваш курс буде максимально ринковим, виходячи з цін, що встановлює Форекс.
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Додано: Вів 21 лис, 2017 16:41
«ЮНЕКС БАНК» долучився до програми лібералізації валютного законодавства та розпочав видавати індивідуальні електронні ліцензії Нацбанку для інвестицій за кордон. Протягом року клієнт-фізична особа може перерахувати закордон не більше 50 тис. дол.
Скористатися е-ліцензіями, в межах встановленого ліміту, фізичні особи зможуть для здійснення трьох видів валютних операцій:
- для інвестицій за кордон;
- розміщення коштів на власних рахунках за межами України;
- з метою виконання зобов’язань перед нерезидентами за договорами страхування життя.
Щоб отримати е-ліцензію через «ЮНЕКС БАНК» клієнт фізична особа має бути громадянином України та мати/відкрити у банку поточні або карткові рахунки в гривні і валюті переказу. Документи, які необхідно подати до банку (у паперовій або електронній формі):
- заява до НБУ про видачу е-ліцензії;
- документи, що свідчать про наявність у фізичної особи доходів у сумі, достатній для здійснення переказу коштів на підставі е-ліцензії;
- оригінали або копії документів, що підтверджують мету здійснення переказу з України (крім випадку переказу коштів на власний рахунок).
Заява клієнта на отримання е-ліцензії з документами розглядається протягом одного дня.
«Дозвіл НБУ щодо видачі електронних валютних ліцензій має ряд переваг для усіх учасників процесу, - відзначає Ганна Довгальська, Голова Правління ПАТ «ЮНЕКС БАНК». – Для банків це можливість розширити перелік цікавих пропозицій, а клієнти зможуть легко, швидко та прозоро інвестувати кошти за кордон. Отож, якщо ви давно розглядали варіанти: вкласти кошти у придбання нерухомості десь у Європі, розмістити гроші на рахунок чи придбати акції Tesla - зараз у вас з’явилася така можливість».
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Додано: Сер 29 лис, 2017 19:07
«ЮНЕКС БАНК» запустив сервіс миттєвого поповнення платіжних карток будь-якого банку в касах відділень
Вам треба терміново внести готівку на картку іншої особи? Поповнити кредитну картку іншого банку, але терміналу поблизу нема? Відтепер Ви можете миттєво переказати кошти на картку будь-якого банку України через касу відділення «ЮНЕКС БАНК». Для цього достатньо знати лише номер картки, на яку Ви хочете переказати гроші. Перевага цієї послуги полягає в тому, що переказ коштів відбувається миттєво, а гроші на картковому рахунку отримувачів доступні відразу. Комісія за послугу становить усього 1% (мінімум 5 грн). До речі, якщо у Вас є кредитна картка іншого банку, можливо, поповнити її в касі «ЮНЕКС БАНК» буде ще дешевше, ніж у касі того ж банку.
Максимальна сума одного платежу на рахунок однієї картки одержувача становить 50 000 грн. Звертаємо вашу увагу, що при платежі, який перевищує розмір 14 999 грн, необхідно надати документи, що підтверджують ідентифікацію та верифікацію платника відповідно до чинного законодавства України.
Максимальна сума всіх платежів, зроблених протягом одного календарного місяця на одну картку одержувача - 150 000,00 гривень.
Максимальна кількість платежів, зроблених протягом календарного місяця на одну картку одержувача - 100 платежів.
Чекаємо на Вас у відділеннях «ЮНЕКС БАНК!»
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Додано: Чет 01 лют, 2018 07:56
unex_bank_press написав:
«ЮНЕКС БАНК» запустив послугу прямої конвертації євро-долар США для фізичних осіб через каси банку
￼З листопада 2017 р. «ЮНЕКС БАНК» почав надавати фізичним особам послуги прямої конвертації євро-долар США та навпаки через каси банку з можливістю встановлення індивідуального курсу. При цьому конвертація можлива не тільки між цими двома валютами, але й між іншими валютними парами першої групи класифікатора НБУ.
Під час проведення конверсії жодних додаткових комісій не стягується, встановлюється тільки курс. Перевага такої послугу полягає у можливості обміняти одну іноземну валюту на іншу без застосування гривні та по гранично-низькому курсу.
Додатково «ЮНЕКС БАНК» дозволяє своїм клієнтам встановити індивідуальний крос-курс під таку операцію, що наближує банк до стандартів міжнародного ринку Форекс. Індивідуальний курс встановлюється при сумі операції від 5 000 доларів США в еквіваленті.
Якщо Ви бажаєте скористатися послугою прямою конвертації євро-долар США (та навпаки) за індивідуальним курсом, звертайтеся до будь-якого відділення «ЮНЕКС БАНК», попередивши менеджера про суму та бажану дату операції. За цих умов Ваш курс буде максимально ринковим, виходячи з цін, що встановлює Форекс.
￼
Эта услуга еще работает?
«Ученье - свет» https://forum.finance.ua/topic211936.html
«Где умный человек прячет лист? В лесу. Если нет леса, он его сажает. И, если ему надо спрятать мертвый лист, он сажает мертвый лес» ©
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