Я не устанавливаю регламент, так что можно расслабиться.
Просто немного глупо смотрятся хвалебные оды ни о чем в каждом сообщении.
Имхо
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 лют, 2018 15:03
Додано: Вів 27 лют, 2018 12:10
В отношении этого банка вообще глупо писать хоть что-то позитивное.
Официальный представитель Юнекс банка, долго жать ответа относительно вранья про отсутствие грн, и при этом демонстрации пачки грн которой якобы нет?
EasyPay - EasyTroubles
EasyPay саппорт: Мы создаем проблемы клиентам и не решаем их.
Додано: Вів 27 лют, 2018 12:39
Re: Юнекс Банк
если бы провели соревнование...
вы бы заняли второе место!
Додано: Сер 07 бер, 2018 15:49
попытался купить доллары по лучшему курсу в Киеве - говорят "уже закончились, поэтому не больше 100 долларов в одни руки и только если есть паспорт".
Додано: Вів 13 бер, 2018 11:41
У меня об этом банке только позитивные впечатления, самые конкурентные курсы возможность прямого обмена валюты на валюту без перевода в гривну!
Додано: Пон 02 кві, 2018 13:06
Весняну кредитну пропозицію «Ого!» від ЮНЕКС БАНК продовжено
Цієї весни «ЮНЕКС БАНК» допомагає здійснювати бажання клієнтів! Придбання нових меблів, організація омріяної відпустки або закінчення довготривалого ремонту в квартирі тепер цілком реальні з привабливими умовами кредитної пропозиції «Ого!» від «ЮНЕКС БАНК», яка діє в березні та квітні.
Детальніше про умови та переваги кредиту «Ого!» на сайті банку
Замовляйте кредит, заповнивши онлайн-заявку або у відділеннях та торговельних точках «ЮНЕКС БАНК».
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
Додано: Пон 02 кві, 2018 13:54
Прокрутите страницу вниз, так есть пример расчёта. Минимально - от 60% годовых.
Для кеш-кредита - это нормальная ставка.
Во всяких "грошах до зарплаты" - около 700% годовых. И берут.
Так что предложение - "рыночное" (как сейчас любят говорить)
Всё IMHO
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