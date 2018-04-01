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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 134135136137

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.5 5 147
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
10
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
17
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
47
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
47
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 15:03

  Marica написав:mustbe Насколько мне известно, я не нарушила регламент. или Вы его уже изменили

Я не устанавливаю регламент, так что можно расслабиться.
Просто немного глупо смотрятся хвалебные оды ни о чем в каждом сообщении.
Имхо
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 12:10

  mustbe написав:Просто немного глупо смотрятся хвалебные оды ни о чем в каждом сообщении.
Имхо

В отношении этого банка вообще глупо писать хоть что-то позитивное.

Официальный представитель Юнекс банка, долго жать ответа относительно вранья про отсутствие грн, и при этом демонстрации пачки грн которой якобы нет?
EasyPay - EasyTroubles
EasyPay саппорт: Мы создаем проблемы клиентам и не решаем их.
nik20100
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 12:39

Re: Юнекс Банк

если бы провели соревнование...
вы бы заняли второе место!
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 15:49

попытался купить доллары по лучшему курсу в Киеве - говорят "уже закончились, поэтому не больше 100 долларов в одни руки и только если есть паспорт".
4_igor_m
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 11:41

У меня об этом банке только позитивные впечатления, самые конкурентные курсы возможность прямого обмена валюты на валюту без перевода в гривну!
Maksimum_
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 13:06

Весняну кредитну пропозицію «Ого!» від ЮНЕКС БАНК продовжено

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ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 13:46

30% годовых
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mustbe
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 13:54

  mustbe написав:30% годовых
Допобачення

Прокрутите страницу вниз, так есть пример расчёта. Минимально - от 60% годовых.
Для кеш-кредита - это нормальная ставка.
Во всяких "грошах до зарплаты" - около 700% годовых. И берут.

Так что предложение - "рыночное" (как сейчас любят говорить)
Всё IMHO
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