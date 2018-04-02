Цієї весни «ЮНЕКС БАНК» допомагає здійснювати бажання клієнтів! Придбання нових меблів, організація омріяної відпустки або закінчення довготривалого ремонту в квартирі тепер цілком реальні з привабливими умовами кредитної пропозиції «Ого!» від «ЮНЕКС БАНК», яка діє в березні та квітні. Детальніше про умови та переваги кредиту «Ого!» на сайті банку https://unexbank.ua/site/page.php?lang=UA&id_part=4889 Замовляйте кредит, заповнивши онлайн-заявку або у відділеннях та торговельних точках «ЮНЕКС БАНК».
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38 Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
Вкладчик1234 написав:Прокрутите страницу вниз, так есть пример расчёта. Минимально - от 60% годовых.
Кредит наличными «Ого!». «ЮНЕКС БАНК» предлагает кредиты наличными на срок от 61 дня до 36 месяцев с годовой процентной ставкой 0,01%, ежемесячная комиссия, в зависимости от продукта - 2,49% и 2,99% в месяц. Пример расчета стоимости: при получении кредита на сумму 10 тыс. грн на срок 36 месяцев с ежемесячной комиссией 2,49%, общая стоимость кредита составит 18 965,53 грн, сумма ежемесячного платежа 526,83 грн. При этом, проценты по кредиту за весь срок кредитования - 1,53 грн, оплата ежемесячной комиссии за обслуживание кредитной задолженности 249,00 грн в месяц. Таким образом, минимальная реальная годовая процентная ставка - 62,90%.
Вкладчик1234 написав:Прокрутите страницу вниз, так есть пример расчёта. Минимально - от 60% годовых.
Кредит наличными «Ого!». «ЮНЕКС БАНК» предлагает кредиты наличными на срок от 61 дня до 36 месяцев с годовой процентной ставкой 0,01%, ежемесячная комиссия, в зависимости от продукта - 2,49% и 2,99% в месяц. Пример расчета стоимости: при получении кредита на сумму 10 тыс. грн на срок 36 месяцев с ежемесячной комиссией 2,49%, общая стоимость кредита составит 18 965,53 грн, сумма ежемесячного платежа 526,83 грн. При этом, проценты по кредиту за весь срок кредитования - 1,53 грн, оплата ежемесячной комиссии за обслуживание кредитной задолженности 249,00 грн в месяц. Таким образом, минимальная реальная годовая процентная ставка - 62,90%.