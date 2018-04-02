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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 135136137138

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.5 5 147
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
10
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
17
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
47
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
47
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 14:30

  mustbe написав:2,5 * 12 = 30
Откуда взялась цифра 62,90% ?


Доброго дня, mustbe!
Дякуємо за увагу до нашої пропозиції. У даному випадку - 62,9% це реальна річна процентна ставка. Методика розрахунку реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит регламентується Постановою НБУ №49 від 08.06.2017 Про затвердження Правил розрахунку банками України загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0049500-17
Детальний розрахунок вартості кредиту саме за вашими умовами можна отримати у відділеннях/торговельних точках банку або за номером телефону 0 800 500 686.
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
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