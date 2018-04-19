Доброго дня, mustbe! Дякуємо за увагу до нашої пропозиції. У даному випадку - 62,9% це реальна річна процентна ставка. Методика розрахунку реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит регламентується Постановою НБУ №49 від 08.06.2017 Про затвердження Правил розрахунку банками України загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0049500-17 Детальний розрахунок вартості кредиту саме за вашими умовами можна отримати у відділеннях/торговельних точках банку або за номером телефону 0 800 500 686.
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38 Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
Продовжуючи активний розвиток мережі торговельних точок, ПАТ «ЮНЕКС БАНК» цими днями відкрив свої представництва у Львові та Дрогобичі. Відтепер жителі цих міст мають змогу швидко та зручно оформити кредит готівкою до 50 тис. грн. без застави та поруки для здійснення своїх задумів та мрій. Торговельні точки знаходяться за адресами: • м. Львів, вул. Шолом-Алейхема, 15, тел. 096-979-66-64, графік роботи: пн-пт з 10:00 до 19:00; сб з 09:00 до 18:00 • м. Дрогобич, ТЦ «Прометей» вул. Шевченка, 1, тел. 098-039-40-94, графік роботи: вт-сб з 10:00 до 19:00 Співробітник представництва надасть вичерпну інформацію щодо оформлення кредиту готівкою, оформить заявку, підготує документи на видачу кредиту та розкаже, як правильно користуватися банківським продуктом. З адресами та контактами мережі торговельних точок ПАТ «ЮНЕКС БАНК» можна ознайомитися на сайті банку https://unexbank.ua/site/page.php?lang=UA&id_part=4787. Запрошуємо відвідати наші представництва у вашому місті та оцінити високу якість обслуговування в ПАТ «ЮНЕКС БАНК»!
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38 Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
З 19 квітня 2018 року ПАТ «ЮНЕКС БАНК» у партнерстві з ПрАТ «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій» (ПВБКІ) запустив нову пропозицію для користувачів банківських послуг - «Власна кредитна історія». Скориставшись даною послугою, клієнт зможе отримати доступ до власної кредитної історії через електронний кабінет, який дозволить: • Регулярно перевіряти достовірність та актуальність інформації про власну кредитну історію; • Здійснювати моніторинг запитів своєї кредитної історії – контролювати, хто і з якою метою запитує його персональну кредитну історію, забезпечуючи, таким чином, захист від шахрайства та несанкціонованого доступу до даних; • Отримувати інформацію цілодобово та миттєво. Для активації послуги достатньо відвідати будь-яке відділення «ЮНЕКС БАНК», пройти ідентифікацію у співробітника банку, обрати один із трьох доступних тарифів, здійснити оплату у касі банку та, після отримання паролю для входу у електронний кабінет, активувати свій обліковий запис. Детальніше про послугу «Власна кредитна історія» можна дізнатися на сайті https://unexbank.ua/site/page.php?lang=UA&id_part=4955, у співробітників відділень та у Контакт-центрі банку за телефоном 0 800 500 686.
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38 Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank