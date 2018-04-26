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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 135136137138

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.5 5 148
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
11
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
17
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
47
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
47
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 14:30

  mustbe написав:2,5 * 12 = 30
Откуда взялась цифра 62,90% ?


Доброго дня, mustbe!
Дякуємо за увагу до нашої пропозиції. У даному випадку - 62,9% це реальна річна процентна ставка. Методика розрахунку реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит регламентується Постановою НБУ №49 від 08.06.2017 Про затвердження Правил розрахунку банками України загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0049500-17
Детальний розрахунок вартості кредиту саме за вашими умовами можна отримати у відділеннях/торговельних точках банку або за номером телефону 0 800 500 686.
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 08:24

«ЮНЕКС БАНК» відкрив перші торговельні точки у Львівській об

Продовжуючи активний розвиток мережі торговельних точок, ПАТ «ЮНЕКС БАНК» цими днями відкрив свої представництва у Львові та Дрогобичі. Відтепер жителі цих міст мають змогу швидко та зручно оформити кредит готівкою до 50 тис. грн. без застави та поруки для здійснення своїх задумів та мрій.
Торговельні точки знаходяться за адресами:
• м. Львів, вул. Шолом-Алейхема, 15, тел. 096-979-66-64, графік роботи: пн-пт з 10:00 до 19:00; сб з 09:00 до 18:00
• м. Дрогобич, ТЦ «Прометей» вул. Шевченка, 1, тел. 098-039-40-94, графік роботи: вт-сб з 10:00 до 19:00
Співробітник представництва надасть вичерпну інформацію щодо оформлення кредиту готівкою, оформить заявку, підготує документи на видачу кредиту та розкаже, як правильно користуватися банківським продуктом.
З адресами та контактами мережі торговельних точок ПАТ «ЮНЕКС БАНК» можна ознайомитися на сайті банку https://unexbank.ua/site/page.php?lang=UA&id_part=4787. Запрошуємо відвідати наші представництва у вашому місті та оцінити високу якість обслуговування в ПАТ «ЮНЕКС БАНК»!
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 13:30

Нова послуга від «ЮНЕКС БАНК» - «Власна кредитна історія»

З 19 квітня 2018 року ПАТ «ЮНЕКС БАНК» у партнерстві з ПрАТ «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій» (ПВБКІ) запустив нову пропозицію для користувачів банківських послуг - «Власна кредитна історія». Скориставшись даною послугою, клієнт зможе отримати доступ до власної кредитної історії через електронний кабінет, який дозволить:
• Регулярно перевіряти достовірність та актуальність інформації про власну кредитну історію;
• Здійснювати моніторинг запитів своєї кредитної історії – контролювати, хто і з якою метою запитує його персональну кредитну історію, забезпечуючи, таким чином, захист від шахрайства та несанкціонованого доступу до даних;
• Отримувати інформацію цілодобово та миттєво.
Для активації послуги достатньо відвідати будь-яке відділення «ЮНЕКС БАНК», пройти ідентифікацію у співробітника банку, обрати один із трьох доступних тарифів, здійснити оплату у касі банку та, після отримання паролю для входу у електронний кабінет, активувати свій обліковий запис.
Детальніше про послугу «Власна кредитна історія» можна дізнатися на сайті https://unexbank.ua/site/page.php?lang=UA&id_part=4955, у співробітників відділень та у Контакт-центрі банку за телефоном 0 800 500 686.
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 15:20

Кредит «Ого!» від «ЮНЕКС БАНК» продовжено до кінця травня!

Гарна новина до травневих свят! Дію кредитної пропозиції «Ого!» від «ЮНЕКС БАНК» продовжено до кінця травня. Придбання нових меблів, організація омріяної відпустки або закінчення довготривалого ремонту в квартирі - відтепер цілком реальні на досить привабливих умовах кредитування. Достатньо лише заповнити заявку для отримання кредиту готівкою на сайті банку або звернутися у будь-яке відділення чи торговельну точку банку.
Детальніше про умови та переваги кредиту «Ого!» можна дізнатися на сайnі банку https://unexbank.ua/site/page.php?lang=UA&id_part=4889 або у Контакт-центрі за номером телефону 0 800 500 686.
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
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