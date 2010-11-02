Доброго дня, mustbe! Дякуємо за увагу до нашої пропозиції. У даному випадку - 62,9% це реальна річна процентна ставка. Методика розрахунку реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит регламентується Постановою НБУ №49 від 08.06.2017 Про затвердження Правил розрахунку банками України загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0049500-17 Детальний розрахунок вартості кредиту саме за вашими умовами можна отримати у відділеннях/торговельних точках банку або за номером телефону 0 800 500 686.
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38 Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
Продовжуючи активний розвиток мережі торговельних точок, ПАТ «ЮНЕКС БАНК» цими днями відкрив свої представництва у Львові та Дрогобичі. Відтепер жителі цих міст мають змогу швидко та зручно оформити кредит готівкою до 50 тис. грн. без застави та поруки для здійснення своїх задумів та мрій. Торговельні точки знаходяться за адресами: • м. Львів, вул. Шолом-Алейхема, 15, тел. 096-979-66-64, графік роботи: пн-пт з 10:00 до 19:00; сб з 09:00 до 18:00 • м. Дрогобич, ТЦ «Прометей» вул. Шевченка, 1, тел. 098-039-40-94, графік роботи: вт-сб з 10:00 до 19:00 Співробітник представництва надасть вичерпну інформацію щодо оформлення кредиту готівкою, оформить заявку, підготує документи на видачу кредиту та розкаже, як правильно користуватися банківським продуктом. З адресами та контактами мережі торговельних точок ПАТ «ЮНЕКС БАНК» можна ознайомитися на сайті банку https://unexbank.ua/site/page.php?lang=UA&id_part=4787. Запрошуємо відвідати наші представництва у вашому місті та оцінити високу якість обслуговування в ПАТ «ЮНЕКС БАНК»!
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38 Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
З 19 квітня 2018 року ПАТ «ЮНЕКС БАНК» у партнерстві з ПрАТ «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій» (ПВБКІ) запустив нову пропозицію для користувачів банківських послуг - «Власна кредитна історія». Скориставшись даною послугою, клієнт зможе отримати доступ до власної кредитної історії через електронний кабінет, який дозволить: • Регулярно перевіряти достовірність та актуальність інформації про власну кредитну історію; • Здійснювати моніторинг запитів своєї кредитної історії – контролювати, хто і з якою метою запитує його персональну кредитну історію, забезпечуючи, таким чином, захист від шахрайства та несанкціонованого доступу до даних; • Отримувати інформацію цілодобово та миттєво. Для активації послуги достатньо відвідати будь-яке відділення «ЮНЕКС БАНК», пройти ідентифікацію у співробітника банку, обрати один із трьох доступних тарифів, здійснити оплату у касі банку та, після отримання паролю для входу у електронний кабінет, активувати свій обліковий запис. Детальніше про послугу «Власна кредитна історія» можна дізнатися на сайті https://unexbank.ua/site/page.php?lang=UA&id_part=4955, у співробітників відділень та у Контакт-центрі банку за телефоном 0 800 500 686.
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38 Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
Гарна новина до травневих свят! Дію кредитної пропозиції «Ого!» від «ЮНЕКС БАНК» продовжено до кінця травня. Придбання нових меблів, організація омріяної відпустки або закінчення довготривалого ремонту в квартирі - відтепер цілком реальні на досить привабливих умовах кредитування. Достатньо лише заповнити заявку для отримання кредиту готівкою на сайті банку або звернутися у будь-яке відділення чи торговельну точку банку. Детальніше про умови та переваги кредиту «Ого!» можна дізнатися на сайnі банку https://unexbank.ua/site/page.php?lang=UA&id_part=4889 або у Контакт-центрі за номером телефону 0 800 500 686.
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38 Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
«ЮНЕКС БАНК» продовжує нарощувати частку роздрібного кредитування в своїх активах відповідно до прийнятої стратегії розвитку - приріст портфеля роздрібних кредитів за квартал склав 12 млн грн; В цілому, за результатами роботи Банку за 1-й квартал 2018 року фінансові показники склали (на 01.04.2018р.): - чисті активи – 825 млн грн.; - балансовий капітал – 277 млн грн; - об’єм залучених коштів клієнтів – 523 млн грн; - об’єм кредитного портфеля (брутто) – 474 млн грн; - кошти в ОВДП і депозитних сертифікатах НБУ (вторинна ліквідність) – 231 млн грн. Фінансові підсумки свідчать про те, що у банку достатні показники капіталу та ліквідності. Це говорить про стійкість позиції банку на ринку. «ЮНЕКС БАНК» стає все більш вагомим гравцем на банківському ринку України, - коментує Ганна Довгальська, Голова Правління ПАТ «ЮНЕКС БАНК». – Підсумки першого кварталу підтверджують, що ми поступово, але впевнено, укріплюємо свої позиції в сфері споживчого кредитування. В підтримку цього затребуваного у клієнтів продукту ми запустили нову послугу - "Власна кредитна історія"https://unexbank.ua/site/page.php?lang=UA&id_part=4955. Це дозволяє клієнтам контролювати свою кредитну історію та вберегтися від шахрайства. Також ми відкрили декілька нових точок кредитування у Львівській, Рівненській та Дніпропетровській областях, завдяки чому все більше українців зможуть отримати доступ до вигідних кредитних продуктів».
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38 Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
superpuper, доброго ранку! Якщо ми вас правильно зрозуміли, то ви маєте на увазі послугу "Власна кредитна історія". Поки що оформлення та оплата доступу до електронного кабінету послуги доступна лише у відділеннях банку "ЮНЕКС БАНК". Адреси відділень можна переглянути на сайті банку https://unexbank.ua/site/page.php?lang=UA&id_part=4787 Дякуємо за інтерес до послуг банку та бажаємо успішного робочого тижня!
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38 Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank