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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Додано: Пон 07 тра, 2018 09:54
greenozon
, доброго ранку!
Щоб переглянути адреси торговельних точок необхідно на сторінці сайту Карта відділень, банкоматів, торговельних точок https://unexbank.ua/site/page.php?lang=UA&id_part=4787&is_branch=1
перейти у підрозділ "Торговельні точки" https://unexbank.ua/site/page.php?lang=UA&id_part=4787&is_branch=3
.
Дана сторінка містить в собі три підрозділи: відділення, банкомати, торговельні точки.
Перейшовши у підрозділ Торговельні точки ви зможете побачити адреси всіх діючих точок банку.
Гарного дня!
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
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Додано: Пон 07 тра, 2018 11:12
Дякую!
дійсно є...
тоді ще таке зауваження - коли користувач вибрав область і місто - див 1 + 2http://prntscr.com/jepy7q
чи можна не скидати ці дані при кліку на кнопках
Відділення
Банкомати
Торговельні точки
адже це очевидно, що користувача цікавить лише одне місце...
+50грн !
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Пон 07 тра, 2018 06:15
sens
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