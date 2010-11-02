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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 136137138139

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.5 5 148
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
11
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
17
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
47
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
47
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 09:54

greenozon, доброго ранку!
Щоб переглянути адреси торговельних точок необхідно на сторінці сайту Карта відділень, банкоматів, торговельних точок https://unexbank.ua/site/page.php?lang=UA&id_part=4787&is_branch=1 перейти у підрозділ "Торговельні точки" https://unexbank.ua/site/page.php?lang=UA&id_part=4787&is_branch=3.
Дана сторінка містить в собі три підрозділи: відділення, банкомати, торговельні точки.
Перейшовши у підрозділ Торговельні точки ви зможете побачити адреси всіх діючих точок банку.
Гарного дня!
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
unex_bank_press
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 11:12

Дякую!
дійсно є...
тоді ще таке зауваження - коли користувач вибрав область і місто - див 1 + 2
http://prntscr.com/jepy7q

чи можна не скидати ці дані при кліку на кнопках
Відділення
Банкомати
Торговельні точки


адже це очевидно, що користувача цікавить лише одне місце...
+50грн !
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greenozon
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