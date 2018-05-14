Юнекс Банк
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 тра, 2018 09:54
greenozon
, доброго ранку!
Щоб переглянути адреси торговельних точок необхідно на сторінці сайту Карта відділень, банкоматів, торговельних точок
https://unexbank.ua/site/page.php?lang=UA&id_part=4787&is_branch=1
перейти у підрозділ "Торговельні точки"
https://unexbank.ua/site/page.php?lang=UA&id_part=4787&is_branch=3
.
Дана сторінка містить в собі три підрозділи: відділення, банкомати, торговельні точки.
Перейшовши у підрозділ Торговельні точки ви зможете побачити адреси всіх діючих точок банку.
Гарного дня!
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
unex_bank_press
Представник банку
Повідомлень: 129
З нами з: 17.05.13
Подякував: 27 раз.
Подякували: 13 раз.
Профіль
Додано: Пон 07 тра, 2018 11:12
Дякую!
дійсно є...
тоді ще таке зауваження - коли користувач вибрав область і місто - див 1 + 2
http://prntscr.com/jepy7q
чи можна не скидати ці дані при кліку на кнопках
Відділення
Банкомати
Торговельні точки
адже це очевидно, що користувача цікавить лише одне місце...
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
Повідомлень: 2005
З нами з: 01.06.14
Подякував: 160 раз.
Подякували: 53 раз.
Профіль
Додано: Пон 07 тра, 2018 12:18
greenozon
, дякуємо за ідею
Ми попрацюємо над впровадженням даного функціоналу на сайті банку, але все буде залежати від його технічних особливостей та можливостей.
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
unex_bank_press
Представник банку
Повідомлень: 129
З нами з: 17.05.13
Подякував: 27 раз.
Подякували: 13 раз.
Профіль
Додано: Пон 14 тра, 2018 14:19
В разделе финанс.юа "нал" нашел ближайшее к себе отделение. Перезвонил по указанному для этого ПОВ телефону уточнил наличие суммы. Сказали подъезжайте. Подъехал, живая очередь в кассу на 20 мин, люди платят квитанции, отдельной кассы нет. Отстоял. Кассир заявила, что со мной не разговаривала и номера телефона по которому я звонил не знает. Предложила оформить страховку за 30 грн при наличии паспорта, иначе обменять $ на грн не сможет. Я отказался, после чего у меня приняли лишь часть суммы, объясняя отсутствием грн. Т.е. со страховкой сумма бы нашлась. Итог - потерял время, свой вопрос не решил. Не рекомендую. Отделение на бул. Кольцова.
ivan_b_smartgroup
Повідомлень: 3
З нами з: 24.03.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Профіль
Додано: Пон 14 тра, 2018 16:59
ivan_b_smartgroup, здравствуйте! Благодарим, что нашли время и оставили свой отзыв. Берем информацию в работу, будем разбираться. По итогам обязательно отпишемся. Хорошего вечера!
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
unex_bank_press
Представник банку
Повідомлень: 129
З нами з: 17.05.13
Подякував: 27 раз.
Подякували: 13 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
56208
7224371
5546
1347924
Пон 14 тра, 2018 17:31 asp
139
20461