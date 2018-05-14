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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 136137138139

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.5 5 150
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
12
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
17
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
48
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
47
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 09:54

greenozon, доброго ранку!
Щоб переглянути адреси торговельних точок необхідно на сторінці сайту Карта відділень, банкоматів, торговельних точок https://unexbank.ua/site/page.php?lang=UA&id_part=4787&is_branch=1 перейти у підрозділ "Торговельні точки" https://unexbank.ua/site/page.php?lang=UA&id_part=4787&is_branch=3.
Дана сторінка містить в собі три підрозділи: відділення, банкомати, торговельні точки.
Перейшовши у підрозділ Торговельні точки ви зможете побачити адреси всіх діючих точок банку.
Гарного дня!
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
unex_bank_press
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 11:12

Дякую!
дійсно є...
тоді ще таке зауваження - коли користувач вибрав область і місто - див 1 + 2
http://prntscr.com/jepy7q

чи можна не скидати ці дані при кліку на кнопках
Відділення
Банкомати
Торговельні точки


адже це очевидно, що користувача цікавить лише одне місце...
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 12:18

greenozon, дякуємо за ідею :) Ми попрацюємо над впровадженням даного функціоналу на сайті банку, але все буде залежати від його технічних особливостей та можливостей.
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
unex_bank_press
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 14:19

Обмен в Юнекс-Банк

В разделе финанс.юа "нал" нашел ближайшее к себе отделение. Перезвонил по указанному для этого ПОВ телефону уточнил наличие суммы. Сказали подъезжайте. Подъехал, живая очередь в кассу на 20 мин, люди платят квитанции, отдельной кассы нет. Отстоял. Кассир заявила, что со мной не разговаривала и номера телефона по которому я звонил не знает. Предложила оформить страховку за 30 грн при наличии паспорта, иначе обменять $ на грн не сможет. Я отказался, после чего у меня приняли лишь часть суммы, объясняя отсутствием грн. Т.е. со страховкой сумма бы нашлась. Итог - потерял время, свой вопрос не решил. Не рекомендую. Отделение на бул. Кольцова.
ivan_b_smartgroup
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 16:59

ivan_b_smartgroup, здравствуйте!
Благодарим, что нашли время и оставили свой отзыв.
Берем информацию в работу, будем разбираться. По итогам обязательно отпишемся.
Хорошего вечера!
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
unex_bank_press
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 18:27

ivan_b_smartgroup а какую страховку Вам предлагали? Мне не предлагали. А может пригодиться!
Marica
 
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