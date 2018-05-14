В разделе финанс.юа "нал" нашел ближайшее к себе отделение. Перезвонил по указанному для этого ПОВ телефону уточнил наличие суммы. Сказали подъезжайте. Подъехал, живая очередь в кассу на 20 мин, люди платят квитанции, отдельной кассы нет. Отстоял. Кассир заявила, что со мной не разговаривала и номера телефона по которому я звонил не знает. Предложила оформить страховку за 30 грн при наличии паспорта, иначе обменять $ на грн не сможет. Я отказался, после чего у меня приняли лишь часть суммы, объясняя отсутствием грн. Т.е. со страховкой сумма бы нашлась. Итог - потерял время, свой вопрос не решил. Не рекомендую. Отделение на бул. Кольцова.
ivan_b_smartgroup, здравствуйте! После разговора с сотрудниками данного отделения, выяснили, что на Ваш телефонный звонок отвечал начальник отделения, не кассир. На момент звонка необходимая сумма в гривне была, но гарантировать ее наличие в течении некоторого времени сотрудники отделения не могут (в отделении ежедневно обслуживается большое количество клиентов), о чем Вас предупредили в ходе телефонного разговора. Продажа страховых продуктов в кассе отделения осуществляется как сопутствующая финансовая услуга, и клиент сам принимает решение о ее покупке. С кассиром отделения, который вас обслуживал, провели разъяснительную работу, кроме того он будет отправлен на повторное обучение. Приносим наши извинения и надеемся на долгосрочное сотрудничество!
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ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38 Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank