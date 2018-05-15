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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 тра, 2018 12:57
Аж спеціально зареєструвався на форумі щоб це написати. Приберіть цей банк з розділу валюти - зобов’язання не виконуються, тільки забирає час. Виставляють непоганий курс на купівлю валюти, а коли приходиш у відділення кажуть що нема гривні. Максимум беруть 100 доларів і так вже останніх разів 5. Просто ігнорую цей банк в списку.
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y3kostiv
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