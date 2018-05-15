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Обслуговування в українських
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 137138139140

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.5 5 151
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
12
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
17
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
48
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
47
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 12:57

Приберіть цей банк з розділу «Валюти»

Аж спеціально зареєструвався на форумі щоб це написати. Приберіть цей банк з розділу валюти - зобов’язання не виконуються, тільки забирає час. Виставляють непоганий курс на купівлю валюти, а коли приходиш у відділення кажуть що нема гривні. Максимум беруть 100 доларів і так вже останніх разів 5. Просто ігнорую цей банк в списку.
y3kostiv
 
Повідомлень: 1
З нами з: 16.05.18
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  #<1 ... 137138139140
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