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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 тра, 2018 12:57
Приберіть цей банк з розділу «Валюти»
Аж спеціально зареєструвався на форумі щоб це написати. Приберіть цей банк з розділу валюти - зобов’язання не виконуються, тільки забирає час. Виставляють непоганий курс на купівлю валюти, а коли приходиш у відділення кажуть що нема гривні. Максимум беруть 100 доларів і так вже останніх разів 5. Просто ігнорую цей банк в списку.
Додано: Сер 16 тра, 2018 15:22
y3kostiv, доброго дня!
Дякуємо, що знайшли час та залишили свій відгук.
У нас дійсно привабливий курс на купівлю долара, тому звернень за даною послугою до відділень досить багато. Крім того, відділення обслуговують депозитних вкладників - виплачують відсотки, повертають вклади та ін. В зв'язку з чим, трапляються ситуації, коли у касі відділення може не залишитися достатньої суми коштів на певний момент звернення. Але вже на наступний день каса відділення підкріплюється готівкою відповідно до її лімітів (з метою безпеки, кожне відділення банку має певний ліміт каси на готівку).
Одним із шляхів вирішення ситуації можемо запропонувати купівлю валюти у клієнта з наступним зарахуванням гривні на поточний рахунок. Як тільки готівка з'явиться у касі, клієнт може зняти кошти з рахунку.
Перепрошуємо за завдані незручності та будемо раді бачити вас у наших відділеннях!
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
Додано: П'ят 25 тра, 2018 11:20
По поводу страховки
Marica
На свой вопрос, что за страховка я получил невнятный ответ: "страховка потому что сумма обмена большая". Лично я предположил, что это интерес кассира при обмене мимо кассы банка. Выяснять подробно не стал, так как не собирался предъявлять паспорт.
Додано: Вів 05 чер, 2018 10:47
У Юнекс Банка новый акционер
Перетасовывают прокладки зачем-то
Всё IMHO
Додано: П'ят 15 чер, 2018 08:55
Акція «Хочу у відпустку!» від «ЮНЕКС БАНК» стартувала!
Шановні форумчани, маємо чудову новину! З 15 червня по 15 вересня 2018 року у всіх відділеннях та торговельних точках ПАТ «ЮНЕКС БАНК» проходить акція «Хочу у відпустку!». Клієнти банку мають можливість отримати гроші в кредит та взяти участь у розіграші подарунків:
Головний приз – туристичний сертифікат на суму 30 000 грн від туроператора «Феєрія».
Додаткові призи - 5 подарункових сертифікатів номіналом 1 000 грн від інтернет-магазину Rozetka.
Для участі у акції клієнт повинен виконати наступні кроки:
- В період акції оформити у будь-якому відділенні/торговельній точці «ЮНЕКС БАНК» кредит готівкою або кредитну картку «ХочуКА»;
- Під час оформлення кредитного продукту сказати співробітнику банку пароль «Хочу у відпустку!»;
- В період акції хоча б раз скористатися кредитними коштами банку шляхом безготівкового розрахунку у будь-якій торговельній мережі, онлайн у Інтернеті або зняти готівку через банкомат у сумі не менше 1 000 грн.
Визначення переможців відбудеться 19 вересня 2018 року. Деталі та офіційні правила проведення акції «Хочу у відпустку!» шукайте у розділі Акції на офіційному сайті банку
Вдалої та легкої п'ятниці!
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
Додано: П'ят 15 чер, 2018 11:13
Де співробітника у Львові знайти?
Додано: П'ят 15 чер, 2018 11:50
Квесторе_поверніться, доброго дня!
У Львові торговельна точка знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Шолом-Алейхема, 15 тел. 097-991-40-80.
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
Додано: П'ят 15 чер, 2018 11:56
А шо це за «ХочуКА»?
Це повні тарифи...чи скорочений варіант?
Додано: П'ят 15 чер, 2018 12:43
Кредитна картка "ХочуКа" - це наш новий кредитний продукт , оформляється поки лише у наших відділеннях. У торговельних точках можна оформити лише кредит готівкою. Замовити картку та дізнатися більше про умови можна тут
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
Додано: П'ят 15 чер, 2018 12:43
unex_bank_press,
Да. Расскажите нам за Хочуку. Какой КБ, на какие мсс.
Или вы не хотите с нами делится?)
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