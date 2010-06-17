Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 чер, 2018 12:50
guntherhouse777 написав:
unex_bank_press,
Да. Расскажите нам за Хочуку. Какой КБ, на какие мсс.
Или вы не хотите с нами делится?)
Чому ж не хочемо
)) Наразі кеш бек за даною карткою не нараховується. Але ви можете взяти участь у нашій акції "Хочу у відпустку!"
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
unex_bank_press
Представник банку
Повідомлень: 137
З нами з: 17.05.13
Подякував: 27 раз.
Подякували: 16 раз.
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 12:51
unex_bank_press написав: Квесторе_поверніться написав: unex_bank_press написав: Квесторе_поверніться
, доброго дня!
У Львові торговельна точка знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Шолом-Алейхема, 15 тел. 097-991-40-80.
А шо це за «ХочуКА»?
https://unexbank.ua/user_file/TP%20Cred ... 070618.pdf
Це повні тарифи...чи скорочений варіант?
Кредитна картка "ХочуКа" - це наш новий кредитний продукт
, оформляється поки лише у наших відділеннях. У торговельних точках можна оформити лише кредит готівкою. Замовити картку та дізнатися більше про умови можна тут
https://creditcard.unexbank.ua
Це звичайні загальні (повні) діючі тарифи по даній картці.
Всі операції в пільговому періоді?
Страхівочок немає?
Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 12:57
Квесторе_поверніться
,
Саме так, всі операції у пільговому періоді
Страховка відсутня.
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
unex_bank_press
Представник банку
Повідомлень: 137
З нами з: 17.05.13
Подякував: 27 раз.
Подякували: 16 раз.
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 13:04
unex_bank_press написав: Квесторе_поверніться
,
Саме так, всі операції у пільговому періоді
Страховка відсутня.
І СМС до кінця літа на халяву...аналог як в Привата і А.
А потім 10 грн в місяць.
Так чому маю йти до Вас ане до зеленого чи братків?
Квесторе_поверніться
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З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1270 раз.
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 13:06
Новинский мог бы и пощедрее быть.
Московский патриархат деньгами не обижен
Грйс-мэн
Повідомлень: 242
З нами з: 22.01.18
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 13:09
Грйс-мэн написав:
Новинский мог бы и пощедрее быть.
Московский патриархат деньгами не обижен
На кишмиш натякаєте...для прихожан церкви Новинського?
Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 13:11
Квесторе_поверніться написав:
На кишмиш натякаєте?
И кешбек, и проценты на остаток, и платные смс никуда не годятся.
А так подозреваю, тут и скоринг "консервативный"
Или акцию, типа СБРФ с Ашаном.
Можно ещё скидку или кешбек на российский газ-бенз, при оплате его картой
Грйс-мэн
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 13:18
unex_bank_press написав:
Кредитна картка "ХочуКа" - це наш новий кредитний продукт
А Валя не будет возражать?
https://www.aval.ua/personal/crediting/ ... ochu_card/
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 13:25
Грйс-мэн написав: Квесторе_поверніться написав:
На кишмиш натякаєте?
И кешбек, и проценты на остаток, и платные смс никуда не годятся.
А так подозреваю, тут и скоринг "консервативный"
СМС опція необовязкова.
Але обовязкове працевлаштування.
До 30000 цидули про доходи можна не предявляти.
Замовити картку можна через сайт...а забирати вже в відділенні.
Рішення на протязі доби.
Квесторе_поверніться
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Подякував: 0 раз.
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